Kýldi fyrrverandi stílistann á rauða dreglinum

Chrisean er hvað þekktust fyrir rappferil sinn og fyrir að koma fram í raunveruleikaþættinum Blue Girls Club, en einnig stormasamt samband hennar og rapparans Blueface. Undanfarna viku hafa þau staðið í einhvers konar stríði á samfélagsmiðlum. Chrisean tilkynnti á dögunum að hún væri ólétt og sagði að Blueface væri faðir barnsins, hann neitaði og sagði að þau væru hætt saman.

To answer y’all questions yes me an rock are officially done it’s strictly business I tried it an clearly it wasn’t giving before she announces…she’s pregnant with somebody else’s child not mine 🙏🏽

— blueface (@bluefacebleedem) January 21, 2023