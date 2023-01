Kim Kardashian sögð hata nýju eiginkonu Kanye West

Rapparinn Kanye West er sagður hafa gengið í það heilaga með hönnuðinum Biöncu Censori við leyniathöfn. Hvorugt þeirra hefur staðfest fréttirnar.

Nýbökuðu hjónin hafa þekkst um árabil. Hún byrjaði að vinna sem hönnuður fyrir Yeezy, fyrirtæki Kanye, árið 2020. Hún er 27 ára og frá Ástralíu.

Undanfarnar vikur hafa þau verið á flakki saman og á mánudaginn voru þau bæði með giftingarhringa á veitingastað í Beverly Hills. Samkvæmt erlendum miðlum voru þau að dást að hringunum sínum yfir matnum. TMZ greindi seinna frá því að umrædd athöfn hafi ekki verið löglega bindandi.

Kanye West has reportedly married Yeezy architect Bianca Censori. This comes only 2 months after his divorce with Kim Kardashian‼️👀 pic.twitter.com/shsevTFwBf

