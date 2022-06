Bjóst ekki við þessu þegar hann fór á skeljarnar – Reiðin í kjölfarið olli því að Disney baðst afsökunar

Disneygarðurinn í París hefur gefið út formlega afsökunarbeiðni eftir að myndbands birtist á netinu sem sýndi hvernig starfsmaður eyðilagði það sem átti að vera ógleymanleg stund hjá pari nokkru.

Disneygarðurinn er með slagorðið: Hamingjusamasti staðurinn á jörðinni, en það átti þó ekki við þegar maður nokkur fór á skeljarnar þar nýlega. Myndband af atvikinu hefur farið eins og eldur í sinu um netheima og vakið mikla reiði.

Þar má sjá hvítklæddan mann á skeljunum á sviði í garðinum fyrir framan stóran áhorfendahóp sem fagnar því sem er að eiga sér stað. Maðurinn heldur á demantshring og er rétt búin að biðja kærustu sinnar. Konan heldur fyrir munn sinn að berjast við að halda aftur af tilfinningunum á þessari mikilvægu stundu í hennar lífi.

Skyndilega kemur starfsmaður með Mikka músar eyru inn á sviðið, grípur hringinn úr höndum mannsins og fer með niður stiga og hvetur parið til að fylgja honum eftir. Parið virðist ekki vita sitt rjúkandi ráð en afráða loks að elta starfsmanninn.

„Hún sagði já,“ segir maðurinn ráðvilltur við starfsmanninn.

„Já það er frábært,“ segir starfsmaðurinn „en það væri enn betra hérna niðri“ og við þetta gefur starfsmaðurinn konunni merki um að koma niður af sviðinu.

Myndbandinu var fyrst deilt á Reddit af aðila sem sagðist þekkja til parsins. „Þessi skíthæll eyðilagði þessa stund fyrir besta vini mínum. Hann hafði beðið um leyfi fyrir fram.“

Netverjar voru ekki sáttir með þessa framkomu og bentu á að varla fái starfsmaðurinn lof frá yfirmönnum sínum fyrir að vera svona fastur fyrir.

Talsmaður Disneygarðsins sagði í samtali við Newsweek að Disney harmi hvernig starfsmaðurinn tók á málinu. „Við höfum beðið parið afsökunar og boðist til að bæta þeim þetta upp.

Á vefsíðu Disney segir : „Þó að það sé ekki skylda að hafa samband við Disney fyrir bónorð þá er það líklega sniðugt ef þú ert með eitthvað umfangsmikið á prjónunum.“

