Stranger Things aðdáendur skelfingu lostnir yfir nýju kynlífstæki

Til að fagna endurkomu vinsæla þáttarins á skjáinn gaf Fleshlight, fyrirtækið á bak við vinsælustu múffuna á markaðinum, nýtt tæki. Tækið er hannað eftir skrímslinu The Demogorgon í þáttunum – og já það er eins skelfilegt og þú heldur.

Það mætti því segja að Demogorgon-múffan sé fyrir typpi sem þora.

welcome to the upside down #StrangerThings pic.twitter.com/e3Mw7KNAPL

— fleshlight (@Fleshlight) May 27, 2022