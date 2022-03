Sannleikurinn á bak við myndina af Nicole Kidman á Óskarnum – Tengist ekki Will Smith

Ljósmynd af leikkonunni Nicole Kidman frá Óskarsverðlaunahátíðinni síðastliðið sunnudagskvöld hefur farið eins og eldur í sinu um netheima.

Á myndinni er Nicole bersýnilega hissa og það tók ekki langan tíma fyrir netverja að gera myndina að svokölluðu „meme“. Sérstaklega í ljósi þess að viðbrögð Nicole á myndinni voru talin vera við nú alræmdu uppákomunni þegar Will Smith sló Chris Rock utan undir fyrir ósmekklegan brandara um eiginkonu sína, Jada Pinkett Smith.

Sjá einnig: Svona voru viðbrögð gesta Óskarsins við löðrungnum – Grátandi Will Smith baðst afsökunar

Nú hefur sannleikurinn komið í ljós og var Nicole ekki að bregðast við löðrungnum, heldur var myndin tekin nokkrum klukkustundum fyrir atvikið. Vulture greinir frá því að myndin var þegar komin á dreifingu um netheima áður en útsending hófst.

Ljósmyndarinn sem tók myndina, Myung Chun, staðfesti þetta í samtali við miðillinn.

„Hún virtist vera spennt að sjá Jessicu Chastain þvert yfir herbergið. Kidman veifaði henni síðan með báðum höndum. Stuttu seinna fór Chastain yfir til að heilsa Kidman og eiginmanni hennar Keith Urban,“ sagði hann.

Báðar Nicole Kidman og Jessica Chastain voru tilnefndar sem besta leikkonan í aðalhlutverki á Óskarsverðlaununum í ár. Jessica var tilnefnd, og vann, fyrir leik sinn í The Eyes of Tammy Faye. Nicole var tilnefnd fyrir leik sinn í Being the Ricardos.