Áhorfendur gáttaðir á vinsældum þátta sem eru sagðir það furðulegast sem Netflix hefur framleitt

Notendur streymisþjónustunnar Netflix eru margir hverjir gapandi hissa yfir vinsældum nýrra þátta sem bera nafnið „Er þetta kaka?“ (e. Is It Cake) en þættirnir hafa víða tekið toppsætið á vinsældalista Netflix, til dæmis í Bandaríkjunum og eru í dag í öðru sæti á íslenska vinsældalistanum.

Um er að ræða raunveruleikaþætti þar sem keppendur baka kökur og dulbúa þær sem hversdagslega hluti, en þættirnir eru innblásnir af vinsælu jarmi (e. meme) sem tröllreið Internetinu á síðasta ári. Síðan þurfa dómarar að giska – er þetta kaka eða ekki? En fyrir framan þá eru fimm hlutir, en bara einn þeirra er kaka.

Hér má sjá dæmi um myndskeið sem voru vinsæl á síðasta ári:

These Are All Cakes pic.twitter.com/ejArkJHaid — Tasty (@tasty) July 8, 2020

Áhorfendur hafa deilt furðu sinni á samfélagsmiðlum og kalla margir þættina „fáránlega“ og „kjánalega“.

„Er þetta kaka? er það fáránlegasta sem Netflix hefur framleitt til þessa,“ skrifaði einn.

„Er þetta kaka? er í toppsæti yfir þá þætti sem mest er horft á á Netflix. Er þetta það sem þið eruð að horfa á?“

„Mögulega einn af þeim furðulegri raunveruleikaþáttum sem ég hef horft á, en guð minn góður ég er alveg forfallinn,“ skrifar enn einn.

Aðrir eru komnir í tilvistarkreppu yfir því að mögulegt sé að allt í kringum þau sé í raun kaka.

„Ég var að hámhorfa á fyrstu þáttaröðina af Er þetta kaka? á netflix og ég er að tapa glórunni. Er allt kaka?“ „Eftir að horfa á tvo þætti af Er þetta kaka? þá get ég ekki lengur verið viss um að nokkuð í þessum heimi sé það sem það virðist vera“ „Er þetta kaka? hefur fengið mig til að efast um allt.“

I have. I love the fact that the judges have to stay about 35 metres away from the cake while guessing if it's a cake. Or if it's not a cake. — Jon Biddle (@jonnybid) March 22, 2022

Really excited about netflix’s “is it cake?” A show inspired by a meme where things that aren’t cake are sometimes cake. truly capitalism breeds innovation — tara (@commietarawrist) March 23, 2022

I just binged the entire first season of #IsItCake on Netflix and I’m losing my mind. Is everything cake??! pic.twitter.com/mIr1oaTtZJ — Michaela Ray 🏳️‍🌈 (@MichaelaRay89) March 18, 2022

There’s a show on Netflix called “is it cake?” and it’s literally just people guessing if things are cake or not. This is the perfect show for where I am two years into the pandemic. — Ms. Frazzled At Home (@missfrazzlerock) March 19, 2022

Netflix has a show called #IsItCake … why am I watching it? Why am I gonna watch the whole season?! What is this magic? — Brian Kinsella (@briankinsella85) March 19, 2022

“is it cake?” is such a stupid fucking concept for a netflix show and i’m 100% invested in it — haze (@hvzybvby) March 22, 2022

OMG I found my new favorite @netflix series! It’s call “Is it cake?" Where literally these bakers make an ordinary thing but out of cake and the judges have to decide which one out of 5 of the said thing is cake, if they fool the judges the win money this is fantastic! — Allison Salamone (@AllisonSalamone) March 19, 2022