71 árs Bondstúlka í fantaformi og aðdáendur eiga vart orð – Svona heldur hún sér í formi

Leikkonan Jane Seymour er hvað frægust fyrir leik sinn í kvikmyndum á borð við Somewhere in Time og Battlestar Galactica. Og að sjálfsögðu fyrir hlutverk sitt sem Bondstúlka í kvikmyndinni um spæjarann James Bond, Live and Let Die. Hún er í dag 71 árs gömul og ber aldurinn gífurlega vel, enda er leikkonan í fantaformi eins og hún sýndi nýlega á Instagram þar sem hún deildi myndbandi af sér úr ræktinni.

Seymour þakkar pilates fyrir góða formið en aðdáendur hennar áttu vart orð yfir því hversu ungleg leikkonan virðist vera á áttræðisaldri.

„Þú lítur út fyrir að vera 16 ára,“ skrifar einn. Annar skrifar „Vá hvað þú ert í góðu formi“ og enn einn „Þú lítur svo vel út. Ótrúlega gott form.“

Seymour hefur stundað pilates í 30 ár og ítrekað rætt opinberlega hvernig hún notar kyrrstöðuæfingar (isometrics) til að halda sér í formi.

„Með kyrrstöðuæfingum ertu að einangra og virkja magavöðvana til að styrkja þá. Þetta hefur leitt til þess að ég er með mjög sterka magavöðva og lít betur út en áður, „sagði hún í samtali við Lifetime.

„Ég fer í heita sturtu áður en ég æfi mig. Síðan fer ég á hlaupabrettið í 10 – 30 mínútur og svo lyfti ég léttum lóðum varlega.“

Seymour greindi frá því á síðasta ári að öll fjögur hjónabönd hennar hafi endað með því að eiginmenn hennar yfirgáfu hana fyrir aðrar konur. Í samtali við People sagði hún: „Ég var gift karlmönnum sem áttu við mismunandi vandamál að stríða og ég fór aldrei frá þeim – það voru þeir sem fóru frá mér með því að finna sér nýja maka.“

Hún hefur ráðlagt öðrum sem ganga í gegnum álíka lífsreynslur að reyna hvað þau geta að sætta sig við orðinn hlut. „Því fyrr sem þú sættir því við það, því betra fyrir þig og aðra. Þegar þú lítur aðeins lengra þá sérðu að aðrir eru líka að þjást og glíma við hitt og þetta og þá áttar þú þig á því að þín vandamál eru lítilvæg í samanburði við það sem aðrir eru að takast á við.“

Hún hélt svo áfram: „Ég var alin upp við það að maður eigi að reyna að finna hvað maður getur gert fyrir aðra þvi það gefi manni tilgang. Þegar mér fannst ég hafa tilgang þá átti ég auðveldar með að takast á við það sem ég þarf að takast á við.“