Alex missti minnið og treysti að tvíburabróðir hans gæfi honum æskuárin: ,,Segðu mér hver ég er“

Árið 1982 vaknaði hinn 18 ára gamli Alex Lewis upp af þriggja mánaða dái. Hann hafði lent í mótorhjólaslysi og algjörlega misst minnið. Eina manneskjan í öllum heiminum sem Alex þekkti var Marcus, eineggja tvíburabróðir hans. Alex vissi ekki hvað hann hét, hverjir foreldrar hans voru né hvar hann átti heima. Alex hafði engar minningar um æsku sína né neitt annað sem hafði á daga hans drifið fyrstu 18 ár ævinnar. Hans einu tengsl við fortíðina var Marcus.

Svo Marcus hóf að spinna sögur fyrir bróðir sinn, sögur af æsku fylltri gleði, fríum og leikjum undir leiðsögn ástríkra foreldra. Sögurnar hefðu ekki getað verið fjær sannleikanum.

Þannig hefst hin marg verðlaunaða heimildamynd ,,Tell Me Who I Am” og er að finna í íslenskri útgáfu Netflix.

***HÖSKULDARVIÐVÖRUN***

Hið fullkomna traust

,,Ímyndaðu þér að vakna í svörtu tómi og hafa misst allt í lífinu, það er skelfilegt. Það er ekki hægt að skilja hvað hann hlýtur að hafa verið hræddur ”, segir Marcus um bróðir sinn í myndinni. Marcus tók að sér að sýna Alex heimili þeirra, hvar hann ætti að sofa, hvernig ætti að borða og jafnvel fara á klósettið. Hann kenndi honum að hjóla og fór með hann í partý þar sem tvíburarnir komu sér upp kerfi til að hylja minnisleysið.

Alex treysti Marcusi algjörlega til að segja honum frá æskuárum þeirra bræðra. Alex byrjaði að sjá fyrir sér hamingjuríka barnæsku í anda sjónvarpsþátta og Marcus tók þá örlagaríku ákvörðun að gefa bróður sínum slíkar minningar. Marcus sagði Alex frá sólardögum á ströndinni, jólum í faðmi fjölskyldunnar og afmælisdögum, fullum af vinum og gjöfum. Ekkert af þessu hafði hins vegar nokkurn tíma viðgengist á heimili Lewis fjölskyldunnar, veglegu sveitasetri frá 17. öld.

Skelfilegur sannleikur

Sannleikurinn var sá að Jill Lewis, móðir tvíburanna, hafði níðst á þeim kynferðislega alla þeirra æsku. Líf hennar snerist um kynlíf, hún átti óteljandi elskhuga og vini sem hún ,,lánaði” drengina til misnotkunar á milli þess sem hún níddist á þeim sjálf eða í félagsskap annarra níðinga. Misnotkunin stoppaði ekki fyrr en Marcus var fjórtán ára. Þá hafði móðir hans keyrt hann til vinar síns, barnaníðings, með þeim orðum að hann yrði sóttur daginn eftir. En Marcus var orðinn stærri og sterkari og komst úr húsinu og alla leið heim á setrið við illan leik. Móðir þeirra sagði ekkert en misnotkunin hætti þennan dag.

Í myndinni segir Marcus að lygin hafi ekki aðeins verið til að vernda Alex, hann hafi einnig sjálfur reynt að trúa eigin lygum til að minnka eigin sársauka.

Sérkennilegt heimilishald

Með tímanum fór Alex að elska foreldra sína þrátt fyrir að heimilishaldið væri afar sérkennilegt. Foreldrar þeirra bjuggu í sitthvorri álmunni á setrinu og töluðust aldrei við. Faðir þeirra var afar strangur og lokaður og yrti varla á syni sína. Þess í stað lokaði hann sig inni á skrifstofu sinni. Tvíburarnir fengu ekki að sofa á setrinu heldur bjuggu þeir í húsi á landareigninni. Þeir fengu ekki lykla að setrinu og var aðeins hleypt inn eftir dyntum foreldranna. Þegar faðir þeirra dó bjóst Alex við að verða loksins hleypt inn en Jill móðir þeirra herti jafnvel reglurnar. Hún átti þó til að vera afar skemmtileg og fyndin og Alex naut samveru við hana.

Þegar tvíburarnir voru rúmlega þrítugir lést Jill. Alex hafði elskað móður sína frá 18 ára aldri og grét fráfall hennar. En hann var einn um það. Tvíburarnir áttu tvö yngri systkini en enginn felldi tár frekar en við jarðarför föður hans nokkrum árum fyrr.

,,Já“

Þegar tvíburarnir fóru um húsið að Jill látinni fundu þeir margt sérkennilegt, til dæmis fleiri tugi jóla- og afmælisgjafa senda til drengjanna sem þeir höfðu aldrei fengið. Einnig fann Alex mikinn fjölda kynlífsleikfanga í herbergi móður sinnar en Marcus gerði lítið úr fundinum og bað Alex að gleyma því sem hann hafði séð. Hann fann einnig myndir af þeim bræðrum, barnungum og nöktum, og höfðu höfuðin verið klippt af.

Alex var farið að gruna hvað gerst hafði og spurði Marcus að því hvort móðir þeirra hefði níðst á þeim. Marcus svaraði einfaldlega ,,já” en neitaði æ síðan að ræða málið frekar næstu tvo áratugi.

Það var ekki fyrr en við gerð heimildamyndarinnar, árið 2019, þegar bræðurnir voru komnir á sextugsaldur, að Marcus fyrst opnaði sig og sagði Alex alla söguna.

Áratugir lyga

Áratugir af skömm, lygum og depurð hafði litað samband tvíburanna og höfðu þeir fjarlægst ár frá ári. Báðir voru miður sín, sá sem laug og sá sem logið var að. Marcus vildi bróður sínum allt hið besta, gefa honum fallegar minningar á erfiðum tíma í lífi hans. En áður en hann vissi var hann kominn of langt til að segja Alex sannleikann og sá enga leið til baka . Með árunum vissi hann þó að hann yrði að segja bróður sínum alla söguna.

Tvíburarnir tóku sér þriggja ára umhugsunarfrest áður en þeir ákváðu að að setjast niður, og það fyrir framan myndavélar, og tala saman um atburði fortíðarinnar af hreinskilni í fyrsta skipti.

Í dag er samband tvíburanna sterkara en nokkru sinni fyrr. Það er engin lygi lengur.