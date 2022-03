Hundurinn fór að synda í ánni – Kom með óvenjulegan hlut til baka í kjaftinum

Hundar geta verið frábærir félagar og hafa í aldaraðir verið góðir í að sækja hluti. Þessi hæfni þeirra nýttist ábyggilega betur á árum áður en í dag þykir þeim þó mörgum enn skemmtilegt að eltast við hluti og sækja þá. Þeir eru því margir notaðir við veiðar en einnig leika þeir sér margir við að sækja ýmsa hluti eins og prik, svifdiska og bolta.

Hundurinn Larry fann þó ansi óvenjulegan hlut þegar hann henti sér nýverið út í ána Wensum í Norfolk á Englandi. Rebecca Stott, rithöfundur frá Norwich, á hundinn Nelly en sá er góður félagi Larry. Hún og eigandi Larry, Tom, eru góðir vinir og um taka þau hundana á hverjum degi að synda í ánni.

„Þeir koma með prik fyrir okkur í skiptum fyrir hundanammi,“ segir Rebecca í færslu sem hún birti á Twitter-síðu sinni en um daginn kom Larry alls ekki með prik til baka úr ánni. Eins og sjá má á myndinni hér fyrir neðan kom Larry nefnilega til baka með kynlífstæki sem hann hafði fundið í ánni. Larry uppskar mikla athygli á Twitter fyrir fundvísi sína en rúmlega 171 þúsund manns hafa sett hjarta við færsluna sem Rebecca birti um málið.

My dog Nelly has a best dog friend called Larry. Larry has an owner called Tom who is my friend. The young dogs swim together in an idyllic spot of the river Wensum every morning. They bring back sticks to us in exchange for treats. It was all very idyllic until this happened… pic.twitter.com/BDS2iR1GCZ

— Rebecca Stott (@RebeccaStott64) February 28, 2022