Þetta er það sem Pete Davidson birti á Instagram áður en hann eyddi síðu sinni aftur

Grínistinn Pete Davidson hefur eytt Instagram-síðu sinni aftur, en aðeins er vika síðan hann byrjaði aftur á miðlinum. Hann hætti fyrst á Instagram árið 2018 en hefur þó virkjað aðgang sinn aftur fjórum sinnum, í hvert skipti í mjög skamman tíma.

Eitt af þeim skiptum var fyrir viku síðan og vakti endurkoma hans mikla athygli þar sem rapparinn Kanye West hefur gagnrýnt grínistann harðlega á Instagram og kalla hann meðal annars „Skete.“

Ástæðan er nokkuð einföld. Pete er í sambandi með raunveruleikastjörnunni Kim Kardashian, fyrrverandi eiginkonu Kanye, en rapparinn er ekki sáttur með nýja sambandið og hefur sýnt af sér furðulega og á tímum ógnvekjandi hegðun í garð þeirra Kim og Pete á samfélagsmiðlinum. Kanye virðist líta á Pete sem fyrirstöðu fyrir því að hann taki aftur upp þráðinn með móður barna sinna.

Pete Davidson opnaði Instagram-síðu sína, @pmd, fyrir viku síðan en eyddi henni svo í gær. Áður en hann kvaddi miðillinn á ný birti hann myndband úr væntanlegri kvikmynd sem hann leikur í og skrifaði með: „Þeir eru að leyfa mér að bæta við handritið í The Home.“

pete’s new post on instagram!! “They’re letting me add my own dialogue to The Home #welcometomyinstagram #thisisthetypeofstuffyoucanbeexpecting” pmd on instagram pic.twitter.com/3aQMevfFbN — pete davidson updates (@davidsonpics) February 23, 2022

Hann merkti færsluna einnig með myllumerkjunum: #welcometomyinstagram #thisisthetypeofstuffyoucanbeexpecting“ og þar með gaf í skyn að hann myndi koma til með að deila fleiri færslum, en svo var ekki.

En þetta var ekki það eina sem Pete gerði á Instagram í þessari vikulöngu endurkomu. Hann birti slóð á tíu sekúndna YouTube-myndband í „bio“ hjá sér, en myndbandið sýnir Robert De Niro, í hlutverki Rupert Pupkin úr kvikmyndinni The King of Comedy, fara með fræga frasann: „Look I figure it this way, better to be king for a night than a schmuck for a lifetime.“

Margir töldu þetta vera skot á Kanye, aðdáendur Pete vörpuðu fram þeirri kenningu sem síðan rataði í erlenda fjölmiðla. Pete staðfesti ekki að þetta væri ætlað Kanye og mun líklegast ekki gera það.

Áður en hann eyddi síðunni sinni var hann aðeins að fylgja tveimur einstaklingum, leikaranum Sebastian Stan og að sjálfsögðu kærustu sinni, Kim Kardashian.