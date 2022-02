Kelly Clarkson breytir um nafn og útskýrir ástæðuna – „Nýja nafnið endurspeglar betur hver ég er“

Kelly Clarkson er heimsfræg söngkona, lagahöfundur og vinsæll spjallþáttastjórnandi. Hún er einnig dómari í The Voice og er nafnið Kelly Clarkson víða þekkt.

Kelly, 39 ára, stendur nú í skilnaði við eiginmann sinn til sjö ára, Brandon Blackstock. Today greinir frá því að hún hefur sótt um að breyta nafni sínu í „Kelly Brianne,“ en Brianne er miðjunafn hennar.

„Nýja nafnið endurspeglar betur hver ég er,“ segir hún.

Netverjar hafa ýmsar skoðanir á þessari fyrirhuguðu breytingu.

Sorry but I’m not calling her Kelly Brianne. That name is giving an autumnal IG influencer from North Carolina or a sister wife pic.twitter.com/RIefMuqTMb

Hins vegar benti einn netverji á að sviðsnafnið hennar er og mun áfram vera Kelly Clarkson, en hún er að breyta seinna nafninu úr Blackstock í Brianne eftir skilnaðinn. Hún sótti um skilnað fyrir einu og hálfu ári síðan og stendur skilnaðarferlið enn yfir.

KELLY CLARKSON REMAINS!!! 🔥

Chill guyss!!! It’s just her legal name she’s changing.

She’s just replacing her legal name which was Kelly Blackstock to Kelly Brianne. Her stage name remains the same. pic.twitter.com/f2t6IJs6FI

— Shearmen Thaadeus Almeida (@Shearmen_TA) February 18, 2022