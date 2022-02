Vaxstytta af Zendaya skiptir fólki í fylkingar – Er hún lík henni eða ekki?

Vaxstyttusafnið víðfræga, Madame Tussayds, afhjúpaði á dögunum nýja vaxstyttu af leikkonunni Zendaya.

Hún hefur getið sér gott orð sem leikkona frá barnsaldri og byrjaði á Disney stöðinni. Síðan þá hefur hún átt frábæran feril og leikur meðal annars í nýjustu Spiderman myndinni, Spiderman: No Way Home, og geysivinsælu HBO-þáttunum Euphoria, en önnur þáttaröð er nú í gangi.

Vaxstyttan er í bleikri dragt, eins og leikkonan klæddist á rauða dreglinum árið 2016. En það sem netverjar eru ósammála um er hvort styttan sé gríðarlega lík Euphoria-stjörnunni eða bara alls ekki. Svo voru sumir á báðum áttum.

Vaxstyttan skiptir netverjum í fylkingar sem hafa verið duglegir að tjá sig um málið á Twitter.

„Hvernig er þetta líkt henni og bara alls ekki líkt henni á sama tíma? Ef þú „zoomar“ að andliti hennar þá er þetta smá líkt henni en bara alls ekki úr fjarlægð?? Venjulega er það öfugt. Hvað er eiginlega í gangi,“ segir einn netverji.

like it looks just like her but nothing like her at the same time it’s zendaya if she were tessa thompson playing that republican from dear white people

— zae | industry plant (@ItsZaeOk) February 9, 2022