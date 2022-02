Óheppilegasta Maríu mey tattú allra tíma – Líkist einhverju mjög dónalegu

Tattú af Maríu mey hefur vakið talsverða athygli á samfélagsmiðlum undanfarið. Ástæðan er sú að netverjar sjá ekki bara móður Jesús á myndinni, sérð þú það?

TikTok-notandinn Kay Wilder vakti athygli á þessu og kallaði það „besta versta tattúið sem ég hef séð.“ The Sun greinir frá.

Henni finnst sloppur Maríu mey líkjast píku og er alls ekki sú eina.

Einnig hefur textinn vafist fyrir mörgum, það er röðin á honum. En það stendur: „You thought God was an architect, now you know.“

Sumir veltu því fyrir sér hvort tattú listamaðurinn hefði gert þetta viljandi. „Þetta hlýtur að vera viljandi,“ segir einn.

„Tattú listamaðurinn er örugglega trúleysingi og vildi sjá hversu langt hann gæti gengið með þetta,“ segir annar.

Þetta er ekki í fyrsta sinn að við sjáum tattú sem er óvart dónalegt. Ung kona að nafni Bekah Milly fékk sér tattú af verndarengli á bakið. Hún var mjög sátt með það þar til einhver benti henni á að það liti út eins og kona að sleikja rass.