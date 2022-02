Hinsta ósk deyjandi eiginkonunnar er að sofa hjá fyrrverandi – „Hvað á ég að gera?“

Auðvitað vill maður gera allt sem maður getur fyrir deyjandi maka. En hvað ef hinsta óskin er að sofa hjá fyrrverandi kærasta?

Karlmaður leitar ráða til netverja á Reddit og hefur saga hans farið á dreifingu um alnetið og skiptir fólki í fylkingar.

Maðurinn hefur verið giftur í áratug og segir að hann hefði verið eyðilagður þegar eiginkona hans var greind með banvænan sjúkdóm og læknar sögðu að hún ætti um níu mánuði eftir ólifaða.

„Ég man ekki eftir því hvernig lífið var án hennar og ég veit ekki hvað ég mun gera þegar hún verður farin. Ég er búinn að vera að reyna mitt besta að gera síðustu daga hennar góða og láta síðustu óskir hennar rætast,“ segir hann.

Maðurinn segir að ástand konunnar muni versna. „Læknarnir sögðu að hún muni líklegast þurfa hjólastól eftir fjóra til fimm mánuði, eftir átta mánuði mun hún verða rúmliggjandi þar til hún deyr. Það er, ef ástand hennar versnar ekki hraðar en þeir reikna með.“

Fyrrverandi kærastinn betri í rúminu

Þá snýr hann sér að vandamálinu. „Nýlega ræddi hún við mig og sagði mér að eitt af því síðasta sem hún vill gera er að stunda kynlíf með fyrrverandi kærasta. Ég var að sjálfsögðu í áfalli og spurði af hverju í fjandanum hún myndi vilja það,“ segir hann.

Svar hennar var hrottalega hreinskilið. „Hún sagði af öllum sem hún hefur stundað kynlíf með þá passar hann líkamlega best við hana, mér meðtöldum. Hún var með heila ræðu um hvernig kynlíf er bara líkamlegt og hversu tilfinningalega fullnægjandi kynlíf með mér er, en á þessum tímapunkti fannst mér þetta bara vera kjaftæði,“ segir hann og heldur áfram.

„Þannig núna stend ég fyrir framan erfiðu vali. Annað hvort að neita ósk deyjandi eiginkonu minnar vegna eigin egó, eða leyfa henni að ríða öðrum karlmanni sem henni finnst vera betri í rúminu. Ég er í alvörunni svo pirraður og finnst ég svo svikinn að hún hefði beðið mig um þetta. Mér finnst eins og ég þurfi að segja já því hún er að deyja.“

Maðurinn segist vita hvað hann langar að segja. „En ég veit ekki hvort það sé rétt. Ég er bara svo sár og hata allt við þetta. Hvað á ég að gera?“

Færsla mannsins fékk gríðarleg viðbrögð og fór svo í dreifingu um Twitter. Netverjar skiptust í fylkingar, sumir sögðu að hann ætti bara að leyfa henni þetta á meðan aðrir sögðu fyrirspurn hennar vera ósanngjarna.

Two choices: deny her wish or grant it in exchange for an immediate divorce and permanently severed ties. Yes, that’s cruel. No, I don’t care. — Lord R.Sole Esq. (@YeOldeSaint) January 31, 2022

Honestly I’d just let her sleep with him lmfao https://t.co/W464m4xWWj — Djorde Wasserman-Shultz (@bjd6565) January 30, 2022

Imagine you’re dying and this is the thought you want to plant in the mind of the person you love most in the world. Just wild. — Seen Loitering (@SLoitering) January 30, 2022