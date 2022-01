Birgitta og Kristín tóku sundfatamyndir í snjónum – Feta í fótspor Kardashian-systranna

DV fjallaði í byrjun vikunnar um skíðaferð vinkvennanna og áhrifavaldanna Birgittu Lífar Björnsdóttur og Kristínar Pétursdóttur. Þær skelltu sér ásamt fleiri vinum í brekkurnar í austurrísku ölpunum, nánar tiltekið í Speiereck sem er skammt frá Salzburg.

Þær Birgitta og Kristín hafa að sjálfsögðu verið duglegar þegar kemur að því að birta myndir úr ferðinni. Þær birtu til dæmis myndir af dýrindis snitseli, kampavíninu sem þær skáluðu í en auk þess birtu þær myndir af sér á leiðinni í gufubað eftir langan dag í snjónum.

Í gær ákváðu vinkonurnar að feta í fótspor Kardashian-systranna frægu með því að birta myndir af sér í sundfötum í snjónum. „To the moon“, eða „til tunglsins“, skrifaði Birgitta með myndunum sem hún birti á Instagram-síðu sinni. Kristín ákvað hins vegar að notast einungis við tjákn (e. emoji) við sínar myndir.

Segja má að raunveruleikastjarnan Kim Kardashian sé einskonar frumkvöðull þegar kemur að snjósundfatamyndum en hún birti fyrst slíka mynd árið 2015. Sú mynd olli þó smá fjaðrafoki hjá dýraverndunarsamtökunum PETA þar sem sundfötin voru gerð úr feldi.

"Sad someone so beautiful chooses to create such an ugly legacy" – PETA SVP Dan Mathews

MT @KimKardashian "Furkini" pic.twitter.com/qFeCQ9bagN

— PETA (@peta) January 20, 2015