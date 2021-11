Glúmur blæs á sögusagnirnar – „Staðreyndin er hins vegar sú að [við] eigum í samningarviðræðum.“

Í gær greindi Smartland fyrst frá því að Glúmur Baldvinsson, oddviti Frjálslynda lýðræðisflokksins, og myndlistakonan Lína Rut Wilberg, væru hætt saman eftir tæplega árs samband.

Glúmur blæs á sögusagnirnar í færslu á Facebook og segir að staðreyndin sé sú að hann og Lína eiga í samningarviðræðum.

„Í ljósi þeirra ótíðinda sem dynja nú á þjóðinni á erfiðum COVID tímum um meint sambandsslit mín og Línu Rutar finn ég mig tilknúinn að senda eftirfarandi yfirlýsingu,“ segir hann og heldur áfram.

„Vitaskuld hlýtur þjóðin að vera í molum yfir þessum ótíðindum líkt og þegar Karl bretaprins og Díana skildu skiptum. Og þegar Kennedy var skotinn. Staðreyndin er hins vegar sú að ég og Lína eigum í samningarviðræðum.. Eins konar stjórnarmyndunarviðræðum þar sem nú einvörðungu á eftir að ákveða hvur verður forsætisráðherra og hvur ekki. Einnig ber að líta til þess að við tvö verðum áður en að niðurstaða liggur fyrir að líta til Kjörbréfanefndar og hvernig spilast úr kosningasvindlinu í norðvestri. Því þar erum við tvö ósammála. En eins og mætur maður sagði Birgir Ármanns þá vil ég árétta að málið er á þessu stigi í nefnd og í réttum farvegi og niðurstaða mun verða kunngjörð von bráðar. Virðingarfyllst, Glúmur Baldvinsson og Lína Rut Wilberg. Stay with us for updated news.

PS: Vitaskuld hefur brottrekstur Ólafs Gunnars frá Sólskeri mikil áhrif á gang mála.“