Myndband af „epískri“ uppsögn vekur athygli – Lét yfirmenn heyra það

Starfsmaður Walmart verslunarkeðjunnar í Bandaríkjunum sagði upp vinnunni eftir að hafa fengið upp í kok af starfsumhverfinu og hegðun yfirmanna. Starfsmaðurinn passaði upp á það að yfirmennirnir og viðskiptavinir vissu að hann væri komin með nóg og hafa netverjar kallað uppsögn hans epíska.

Eitt er víst, uppsögn Beth McGrath var óhefðbundin. Hún birti myndband af uppsögninni á Facebook og hefur það vakið mikla athygli. Yfir 220 þúsund manns hafa horft á myndbandið og fjalla einnig fjölmiðlar vestanhafs um það.

Lét yfirmenn heyra það í hátalarakerfinu

Beth notaði hátalarakerfið í Walmart til að tilkynna um uppsögn sína.

„Viðskiptavinir og starfsmenn Walmart takið eftir. Ég er Beth úr raftækjadeildinni. Ég hef unnið í Walmart í tæplega fimm ár og get sagt að allir hér eru að vinna of mikið á of lágum launum,“ segir hún í hátalarakerfið.

„Mætingarstefna fyrirtækisins er kjaftæði. Það er komið illa fram við okkur á hverjum degi af bæði stjórnendum og viðskiptavinum. Í hvert skipti sem við kvörtum yfir því er okkur sagt að það sé auðvelt að finna nýja starfsmenn í okkar stað. Ég er þreytt á þessari stanslausu „gaslýsingu“. Þetta fyrirtæki kemur fram við eldri starfsmenn eins og skít.“

Beth nefndi nokkra yfirmenn á nafn og lét þá einnig heyra það. „Ég vona að þið talið ekki við fjölskyldur ykkar eins og þið talið við okkur.“

Lokaorð hennar voru stutt en nokkuð áhrifamikil. „Stjórnendur mega fokka sér og líka þetta starf. Ég segi upp.“

Beth deildi myndbandinu í síðustu viku. Hún hefur síðan þá deilt nýrri færslu þar sem hún þakkar netverjum fyrir stuðninginn.

„Ég bjóst aldrei við að myndbandið myndi vekja svona mikla athygli,“ sagði hún. „Þetta hefur verið tilfinningarússíbani.“

Hún lagði áherslu á að hún birti ekki myndbandið til að „verða vinsæl“ heldur vildi hún vera „rödd fyrir aðra starfsmenn.“