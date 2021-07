Kara Kristel flutti frá Borgarnesi eftir að niðurlægjandi myndband var sýnt á Þorrablóti

Áhrifavaldurinn Kara Kristel opnaði sig í dag um erfiða upplifun sem varð til þess að hún flutti frá Borgarnesi. Á Þorrablóti bæjarins árið 2018 var gert svæsið grín að henni í formi myndbands sem var afar kynferðislegt. Hún greindi frá þessu á Twitter og gaf DV góðlátlegt að fjalla um málið.

Í fyrstu færslu sinni um málið birtir hún skjáskot sem sýnir SMS-skilaboð þar sem henni er boðið að leika í atriði fyrir myndbandið. Þar er talað um stutt útiatriði þar sem hún á að sitja á bekk að bíða eftir strætó. Tekið er fram að líklega væri enginn texti í myndbandinu. Hún þáði ekki boðið.

Þá birtir hún upptöku af atriðinu sem endaði í myndbandinu. Um er að ræða kynlífsatriði, þar sem Kara er leikin af annarri manneskju að deila frá kynlífi sínu á samfélagsmiðlum. Vert er að taka fram að á þessum tíma bloggaði Kara gjarnan um kynlíf en hún tekur fram að efnið sem hún birti hafi ekki verið í neinni líkingu við það sem birtist í atriðinu.

„Af milljón vegum sem hefði verið hægt að gera grín af mér var sirka ógeðslegasta og mest slutshaming leiðin farin,“ segir Kara um myndbandið og tekur fram að mamma sín hafi verið á Þorrablótinu, og þurft að horfa upp á fólk hlægja af því. Það hafi endað með því hún hafi yfirgefið skemmtunina og farið heim. Hún segir móður sína hafa fengið afsökunarbeiðni, en sjálf hafi hún enga slíka fengið, þrátt fyrir að vera 22 ára.

Í kjölfar þessa atviks segist hún hafa sagt upp íbúðinni sinni og flutt frá Borgarnesi. Í tvö ár hafi hún leigt íbúð í Vesturbænum, unnið á þingvöllum og sótt son sinn á leikskóla í Borgarnesi aðra hverja viku. Og segir að það fyrirkomulag hafi verið minna kvíðavaldandi, en að halda sér á Borgarnesi. Eftir atvikið segist hún aldrei hafa unnið aftur í Borgarnesi.

Mér literally fannst minna kvíðavaldandi að vera að vinna á ÞINGVÖLLUM leigja í VESTURBÆNUM og vera aðra hverja viku með son minn sem var á leikskóla í BORGARNESI – heldur en að vinna í borgarnesi.. let that sink in ( og eg gerði það glöð i 2 ár )

