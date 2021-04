Innlit í eitt glæsilegasta hótel Íslands – Versace flísar, kampavínssjálfsali og óðir áhrifavaldar

Hótel Keflavík er án efa eitt glæsilegasta hótel landsins. Það opnaði í maí 1986 en hefur farið í gegnum miklar breytingar undanfarin ár. Árið 2016 var Diamond Suites opnað. Allt almennt rými hefur verið tekið í gegn á síðustu átján mánuðum og allt hótelið að innan sem og utan á síðustu fimm árum.

Það er hægt að leigja sannkallaða lúxussvítu á hótelinu. Þær eru fimm talsins: The Ruby, The Sapphire, The Emerald, The Topaz og The Pearl. Það er hægt að bóka alla hæðina, og þá allar svíturnar, sem eina „apartment suite“ og kallast hún þá Diamond Suites. Einkasetustofa og heitapottar eru á hæðinni sem gestir hafa aðgang að.

Hótelið hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum og virðist vera sérstaklega vinsælt hjá áhrifavöldum.

Meira um Íslendinga í Covid

DV ræddi við Lilju Karen Steinþórsdóttur, aðstoðarhótelstjóra Hótel Keflavík & Diamond Suites.

Lilja Karen segir að íslenskum gestum hefur fjölgað mikið undanfarið. Hún segir vinsældirnar megi rekja til tilboða sem þau eru með vegna Covid og bætir við að það hefur verið skemmtileg stemning á hótelinu og gaman að fá svona marga landsmenn.

Aðspurð hvað sé það sem vekur mesta athygli hjá gestum segir Lilja það örugglega vera móttökuna. „Við erum búin að breyta svakalega miklu. Við erum í raun og veru búin að endurnýja allt hótelið frá a til ö. Það eru bara nokkur herbergi eftir á Hótel Keflavík sjálfu, annars erum við búin að snúa öllu við. Og „wow-factorinn“ er eiginlega þegar þú labbar inn. Mótttakan er orðin stórglæsileg. Við erum búin að skreyta hana alla með Versace flísum, alls konar fallegum munum. Svo opnuðum við Diamond Lounge & Bar sem er staðsett í mótttökunni. Virkilega skemmtilegur vínbar, svolítið háklassa,“ segir Lilja Karen.

Hún segir gesti oft segja að þeim líði eins og þeir séu í útlöndum og þaðan kemur slagorð þeirra: „Við erum rétt hjá útlöndum.“

Lilja segir að hótelstjórinn, Steinþór Jónsson, hafi hannað allt. „Þetta er algjörlega honum að þakka,“ segir hún.

Verð fyrir gistingu á Hótel Keflavík & Diamond Suites má sjá neðst í greininni.

Sjón er sögu ríkari. Sjáðu myndirnar af móttöku hótelsins, svítunum og Diamond Lounge & Bar hér að neðan.

Vinsælt hjá áhrifavöldum

Ef þú kannast við hótelið þá er það hugsanlega vegna þess að þú hefur séð myndir af því á Instagram-síðum áhrifavalda. Það er örugglega erfitt að finna íslenskan áhrifavald sem hefur ekki dvalið á hótelinu undanfarið ár og sýnt frá því á Instagram.

Sjá einnig: Lúxusafmælisveislur áhrifavalda – Sólrún Diego og Tinna Bk fögnuðu með glæsibrag í gær

Við tókum saman nokkrar myndir frá áhrifavöldum sem hafa dvalið í lúxussvítum Hótel Keflavík.

View this post on Instagram A post shared by Birgitta Líf Björnsdóttir 🤍 (@birgittalif)

View this post on Instagram A post shared by LILJA (@liljagisla)

View this post on Instagram A post shared by T A N J A Ý R (@tanjayra)

View this post on Instagram A post shared by Lína Birgitta (@linabirgittasig)

View this post on Instagram A post shared by 𝐒𝐀𝐆𝐀 𝐁 (@sagabofficial)

View this post on Instagram A post shared by Bryndís Líf (@brynnale)

View this post on Instagram A post shared by Astros Traustadottir (@aastros)

View this post on Instagram A post shared by Birgitta Líf Björnsdóttir 🤍 (@birgittalif)

View this post on Instagram A post shared by ᴜɴɴᴜʀ ᴍᴀʀɪᴀ (@unnurmaria)

View this post on Instagram A post shared by NADÍA SIF LÍNDAL (@nadiiasif)

View this post on Instagram A post shared by NADÍA SIF LÍNDAL (@nadiiasif)

Verð

Hótel Keflavík & Diamond Suites bjóða þér og þínum einstaka upplifun í gistingu og þriggja rétta ferðalag.

Lúxus svíta á Diamond Suites fyrir tvo með aðgangi að heitapotti ásamt KEF morgunverði og þriggja rétta ævintýraferð kokksins á KEF Restaurant.

Vetrarverð: 65.600kr

Sumarverð: 79.800kr

Hótel Keflavík & Diamond Suites bjóða þér og þínum í frábæra dvöl ásamt morgunverði.