Heimabærinn minn – Sjáðu Húsavík stela senunni á Óskarsverðlaunahátíðinni

Eurovision-kvikmyndin bjargaði sumrinu hjá mörgum Íslendingum á síðasta ári. Loksins ákvað Hollywood að viðurkenna þá snilld sem söngvakeppnin er. Þó að einhverjum hafi þótt myndin hæða Eurovision-siði okkar Íslendinga þá er samt erfitt að neita því að Eurovision-stemmingunni er náð nokkuð vel í myndinni og íslenska brekkusöngsgírnum náð vel með laginu Ja Ja Ding Dong.

Það bjuggust þó fæstir við því að myndin færi að vinna til verðlauna. En annað kom á daginn. Lagið Húsavík úr kvikmyndinni landaði tilnefningu til Óskarsverðlaunanna eftirsóttu fyrir besta lagið. Það var þó lagið „Fight for You“ úr Judas and the Black Messiah sem bar sigur úr býtum að þessu sinni.

En lagið Húsavík var þó flutt á hátíðinni og ekki nóg með það heldur var það flutt frá Húsavík. Því má alveg segja að Húsavík hafi stolið senunni á verðlaunahátíðinni.

Það vakti líka athygli að Húsavík rúllaði út rauðum dregli í bænum og síðasta mánuðinn hafa birst myndbönd þar sem vakin er athygli á tilefningunni og bænum.

Og að sjálfsögðu eru Íslendingar stoltir af landkynningunni.

takk öll fyrir samfylgdina í nótt, og Húsavíkuratriðið algjörlega geggjað, það hefði ekki orðið að veruleika án gríðarlega dedicated fans fyrir norðan 👏 https://t.co/XREOrKZBGl — 🌏🌹 óskar steinn 🌹🌍 (@oskasteinn) April 26, 2021

ég ætlaði að vera rosa svalur og finnast þetta Húsavíkurdæmi bara svona meh og meðal

EN ÞETTA ER ROSALEGA FLOTT!!! https://t.co/l1uasHsDXl — Björn Friðgeir Björnsson (@bjornfr) April 26, 2021

Fékk símtal á miðvikd í síðustu viku

– geturu klippt músikvidjó…liggur mikið á

Ég: hef varla tíma…

– nenniru allavega að taka smá zoom fund..plíssss

Eg: ok…

korteri seinna á zoom fundi með Netflix og Óskarakademíuni…og viku seinna Húsavík með Molly og stelpunum tilbúið… — Gudni Halldórsson (@GudniKlipp) April 25, 2021

Síminn greinilega kominn með nóg eftir að #Óskarinn er búinn að sýna Húsavík tvisvar… en Já! Ég er enn að horfa… pic.twitter.com/LMgfmFzAaW — Ragnar Eyþórsson (@raggiey) April 26, 2021

Ber er hver að baki nema sér húsvískan stúlknakór eigi…#Óskarinn pic.twitter.com/RW2JLM0dpY — Ragnar Eyþórsson (@raggiey) April 26, 2021

Hlakka til að vera stoppaður af bandarískum túristum á Laugaveginum og spurður um leiðina til Húsavíkur næsta sumar. #Óskarinn — Þrotvaldur Ósigurbjörn Helgason (@dullurass) April 26, 2021

Til hamingju, @HERMusicx! Congratulation from Óskar for your #Oscar ✨ And to the rest of the world: thank you very much for the journey and see you in Húsavík, our Hometown. Takk fyrir! 🙏 pic.twitter.com/knFr8JPJDU — Óskar for Húsavík (@eurohusavik) April 26, 2021

Og Húsavíkur aðdáendur víða um heim urðu fyrir gífurlegum vonbrigðum þegar Húsavík hneppti ekki hnossið og telja margir að lagið hafi verið rænt sigrinum ómaklega.

The fireworks. The sweaters. The dress. The mountains. That performance of Husavik was perfection. #Oscars pic.twitter.com/AuCrEpHkLz — Guthrie Graves-Fitzsimmons (@GuthrieGF) April 25, 2021

10 years ago I fell in love with a small Icelandic village. To watch Molly Sanden stream the song about Husavik with a children’s choir is simply magical! #Oscars pic.twitter.com/oPQCADaRNU — Aviva (@DivaAviva) April 25, 2021

It’s disappointing this wonderful song about #Husavik, whales and the northern lights didn’t win an #Oscar last night. 🇮🇸 🐳 ✨ pic.twitter.com/C8on9Uh0ye — Alan Jenkins (@ajjenkins) April 26, 2021