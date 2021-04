Kardashian fjölskyldan þögul sem gröfin um nýjasta útspil Caitlyn Jenner

Þrátt fyrir að tjá sig yfirleitt opinskátt um allt og alla hefur enginn í Kardashianfjölskyldunni enn tjáð sig um framboð Caitlyn Jenner til ríkisstjóra Kaliforníufylkis. DailyMail greinir frá.

Caitlyn sem er raunveruleikastjarna, móðir þeirra Kylie og Kendall Jennar, ólympíumethafi og trans aktívisti, tilkynnti um framboð sitt með pompi og prakt á föstudag.

Our campaign will be powered by everyday Californians who deserve leadership that is accountable to them, not the special interests in Sacramento.

Donate today and join the fight! https://t.co/lNGPyr1dxu #RecallGavin

— Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) April 23, 2021