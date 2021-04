Grimes: Listakona, elektrónísk poppgyðja og kærasta auðkýfings

Tónlistarkonan Grimes var á vörum margra í síðustu viku. Hún fékk sér stórt hvítt húðflúr yfir bakið sem líkist helst „geimveru örum“ eða klórförum eftir eitthvað yfirnáttúrulegt. Þó svo að netverjar höfðu hana að háði og spotti lét Grimes það ekki trufla sig og sýndi stolt frá því á samfélagsmiðlum.

Grimes er töff týpa og lætur skoðanir annarra ekki á sig fá. En hver er þessi Grimes eiginlega?

Grimes er tónlistarkona en þeir sem kannast ekki við hana úr tónlist þekkja hana líklegast sem kærustu og barnsmóður frumkvöðulsins og forstjóra Tesla og SpaceX, Elon Musk. Þau hafa verið saman síðan í maí 2018 og eiga saman dreng.

Grimes heitir réttu nafni Claire Boucher. Hún er 33 ára og er fædd og uppalin í Kanada. Hún byrjaði ekki að reyna fyrir sér í tónlist fyrr en í háskóla. Vinur hennar fékk hana til að syngja bakraddir fyrir hljómsveitina hans og komst hún að því að hún á auðvelt með að ná réttu nótunum. Hún fékk annan vin til að kenna sér að nota forritið GarageBand og upp frá því byrjaði hún að taka upp og gefa út eigin tónlist.

Í dag er hún söngkona, lagahöfundur og upptökustjóri. Grimes er lýst sem elektrónískum-popptónlistarmanni. Fjölmargir hafa reynt að finna réttu orðin til að lýsa tónlist hennar, en ætli Wall Street Journal hafi ekki tekist það best árið 2019. Miðillinn sagði að tónlistin væri „tónlist sem þú getur ímyndað þér að hópur af vampírum myndi hlusta á, ef þessar af vampírur væru líka jafnframt klappstýrur.“

Grimes byrjaði að gefa út tónlist árið 2010 og skrifaði undir hjá fyrirtæki Jay-Z, Roc Nation, árið 2013. Árið 2012 gaf hún út lagið „Oblivion“ sem PitchFork kallaði „besta lag áratugarins hingað til.“

Árið 2015 gaf hún út sína fjórðu plötu, „Art Angels.“

Þó svo Grimes sé einna þekktust fyrir tónlistaferil sinn þá er myndrænn framsetning hennar sem tengist tónlistinni afar auðþekkjanleg. Sjálf lýsir hún stílnum sem beittu hrollvekju-anime. „Ég lít á sjálfa mig fyrst og fremst sem myndlistamann og mér hefur alltaf fundist frekar undarlegt að fólk þekki mig mikið frekar fyrir tónlistina mína.“

Í fyrra var hún með sína fyrstu gallerísýningu þar sem hún sýndi alheiminum teikningar, prentverk, ljósmyndir og hugmyndafræðileg verk eftir sjálfa sig. Sýningin bar nafnið „Selling out“.

Auk þess að semja lög og framleiða tónlist er Grimes einnig mikið fyrir tölvuleiki. Hún hefur spilað tölvuleiki „í beinni“ á miðlinum Twitch. Hún er einnig karakter, Lizzy Wizzy, í tölvuleiknum Cyperpunk 2077.

Lizzy Wizzy voiced by Grimes is @cybrmagazine’s new issue cover appearing in AR. The issue features exclusive Lizzy Wizzy artwork, @Grimezsz interview as well as a chat with Cyberpunk inventor Mike Pondsmith & even in-game adverts IRL.

Get your copy: https://t.co/L8toJ523Fm pic.twitter.com/wue5DImB2k

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 11, 2020