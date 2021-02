Konan mín vill opna sambandið og sofa hjá öðrum

Kristín Tómasdóttir hjónabandsráðgjafi svarar spurningum lesenda um málefni er varða fjölskylduna, börnin og ástina í Fjölskylduhorni DV. Að þessu sinni svarar Kristín spurningu lesanda sem óttast að opna hjónabandið.

Góðan daginn.

Ég og konan mín erum korter í miðaldra og búin að vera saman í tæpa tvo áratugi. Nýlega stakk konan mín upp á því að við opnuðum sambandið okkar og færum að hitta annað fólk. Hún fullvissar mig um að hún vilji hvorki skilja við mig né halda fram hjá mér, hana langar að geta sofið hjá öðrum mönnum með mínu samþykki og ég gæti þá sofið hjá öðrum konum. Ég veit ekki alveg hvað mér á að finnast um þetta. Er þetta ekki bara að fara að gera út af við hjónabandið eða er það þegar dautt fyrst ég er ekki lengur nóg fyrir hana?

Nándin mikilvæg

Sæll. Takk fyrir spurninguna. Ég verð að segja að þetta fyrirkomulag er algengara en fólk grunar í dag, en hvort það geri öllum pörum gott hef ég bara ekki nægilegar forsendur til þess að fullyrða um. Hér tel ég grundvallarspurninguna vera, hvers vegna veljið þið að fara þessa leið?

Flestir eru sammála um að nánd milli para sé mikilvæg og hún hefur oftast jákvæð áhrif á ástarsamband. Það sem er þó svo merkilegt við nándina er að í henni getur falist ótrúlega margt og það er hægt að framkalla hana með mismunandi hætti. Nánd getur verið tilfinningaleg og líkamleg, hún getur falist í spennu, þrá, orðum, athöfnum, brosi, kynlífi og gríðarlega mörgu öðru. Af spurningu þinni að dæma hljómar eins og þið séuð í grunninn gott par, en að konuna þína skorti eitthvað í tengslum við nándina. Hafið þið prófað að vinna í því tvö? Hvaða samtal hafið þið átt varðandi þann grunnvanda? Eða eru aðrar ástæður fyrir því að konuna þína langar að prófa þessa leið? Það gæti verið hjálplegt fyrir ykkur að greina það nánar áður en þið vaðið í opið samband.

Rífa plásturinn af

Ef pör eru spurð út í það hvað þeim finnst skorta í sitt samband, þá er tíðasta svar karla færri rifrildi og meira kynlíf. Tíðasta svar kvenna er nánd og vinátta. Ég tek það fram að þetta endurspeglar ekki sýn karla eða kvenna á nokkurn hátt, heldur eru þetta miðgildi sem geta vísað okkur á einhver mynstur.

Hvað sem tölfræðinni líður er áhugavert að skoða hvað liggur að baki þessum breytum. Í raun eru þær allar á sama teningnum, sem leiðir til þess að við ættum að geta unnið með vandann út frá hvaða hlið teningsins sem er. Stundum þarf að „rífa plásturinn af“ og stunda kynlíf, þá kemur meiri nánd, þá verður til meiri vinátta og þá fækkar rifrildum. Stundum þarf að hjálpa fólki með betri samskiptahætti, fækka rifrildum, þá verður meiri vinátta, þá kemur meiri nánd og svo stundar fólk oftar kynlíf. Punkturinn er að allt hefur þetta afleiðandi áhrif hvað á annað.

Ef þú spyrð fólk „hvenær elskar þú maka þinn mest?“ þá er algengt svar „þegar hann/hún er í burtu“, það er að segja þegar fólk saknar eða þráir maka sinn. Getur verið að ef þið parið ákveðið að opna samband ykkar þá farið þið að sakna hvort annars og það verði jafnvel til meiri og jákvæðari spenna á milli ykkar tveggja?

Að þessu sögðu þá vil ég benda á að í gegnum vinnu mína með pörum hef ég séð hvað það eru ólíkar leiðir sem henta fólki. Samfélagið hefur mjög sterka sýn á það hvernig pör eiga að haga sér, en það getur haft hamlandi áhrif á líðan margra. Það sem kann að henta ykkur, hentar ekki endilega öðrum pörum.

Ólík kynhegðun para

Ester Parell, ein af heimsins mestu parasérfræðingum, hefur fjallað mikið um ólíka kynhegðun para. Hún hefur bent á að það er ekkert sem hefur breyst jafn mikið undanfarna áratugi í hegðun para eins og kynhegðun. Ein af ástæðunum getur verið að fyrir örfáum áratugum síðan snérist kynhegðun para um frjóvgun og karlmenn. Í dag hafa konur tekið sér þar meira pláss og gera kröfur í tengslum við þrár sínar og væntingar. Ein afleiðing þess er að konur fá oftar leið á einkvæni, sem getur skýrst af því að þær eru ekki að fá það sem þær vilja út úr sínu sambandi. Það sem karlar virðast fá út úr kynlífi er eitthvað sem mörgum konum dugar ekki.

Ester Parell er með bráðskemmtilegt hljóðvarp sem heitir „Where should we begin?“ auk þess sem bók hennar „Mating in captivity“ kemur inn á margt af því sem mér heyrist á spurningu þinni að geti vakið áhuga ykkar. Endilega kynnið ykkur þessi mál, ræðið og komist að sameiginlegri niðurstöðu sem þið eruð bæði sátt við og spennt fyrir. Góða skemmtun.

Við hvetjum lesendur til að senda spurningar og vangaveltur sínar til Kristínar í tölvupósti á: hjonabandssaela@gmail.com. Spurningunum verður svo svarað hér í Fjölskylduhorninu, að sjálfsögðu nafnlaust og í fullum trúnaði.