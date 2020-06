Helgi segir að Lína hafi borgað fyrir plássið í Vogue – Lína svarar

View this post on Instagram

Ég veit ekki alveg hvar ég á að byrja! Vogue var að skrifa um @definethelinesport í nýjasta blaðinu sínu! Ég er hálfpartinn orðlaus yfir þessu og er varla að trúa því 😭 Ég er ein þakklát kona og gæti sprungið úr þakklæti í orðsins fyllstu merkingu ♥️ Thank you so much @britishvogue for featuring my brand in your latest issue ♥️