Little Richard er látinn – Stórstjörnur minnast hans – „Guð blessi þig Richard“

Rokkgoðsögnin Little Richard er látinn 87 ára að aldri eftir langvina baráttu við krabbamein. Sonur hans, Danny Jones Penniman hefur staðfest þessr fregnir.

Little Richard gerði garðinn frægan með ódauðlegum slögrum á borð við Tutti Frutti, Long Tall Sally og Good Golly Miss Molly, svo aðeins séu dæmi tekin. Hann hét réttu nafni Richard Wayne Penniman og fæddist 5. desember 1932. Eitt af viðurnefnunum hans á ferlinum var akrítekt rokksins og þótti hann mikill brautryðjandi í rokkinnu og varð mörgum tónlistarmönnum síðari tíma mikll innblástur.

Hann var sérstaklega þekktur fyrir líflegan tónlistarflutning. Hann spilaði á píanóið af miklum eldmóð, skellti jafnvel fótunum upp á píanóið á meðan hann spilaði.

Mikill fjöldi þekktra einstaklinga minnist Richards á samfélagsmiðlum í dag.

Gene Simmons

Gene Simmons, bassaleikari rokkhljómsveitarinnar Kiss, segir það heiður að hafa fengið að hitta Littla Richard. „Því miður lést Little Richard í dag. Hann var einn af grunnstoðum rokksins og framlagi til tónlistarinnar verður aldrei nægilega lýst. Ég hlaut þann heiður að hitta Richard á síðari árum hans og dáðist af nærveru hans. Hann sagði við mig „Ég er arkitekt rokksins“ Amen. Hvíldu í friði.“

Sadly, Little Richard passed away today. A founding Father of Rock And Roll, his contributions simply can’t be overstated. I had the honor of meeting Richard in his later years and was awed by his presence. He told me, “I am the architect of Rock And Roll.” Amen! ..Rest In Peace. https://t.co/ceQuNU6pkF — Gene Simmons (@genesimmons) May 9, 2020

Viola Davis

Leikkonan Viola Davis minnist Richards hlýlega. „Frumkvöðullinn, nýsköpunarmaðurinn, tónlistarmaðurinn, flytjandinn sem hafði áhrif af heilu kynslóðirnar af listamönnum, er látinn. Þú varst DÁSAMLEGUR Little Richard. Hæfileikar þínir munu enduróma um alla tíð. Vel gert herra, sofðu vel.“

The Originator. The innovator. The musician, performer who influenced generations of artists….has left. You were AWESOME #LittleRichard!!! Your talent will reverberate forever. Well done sir. Rest well❤ pic.twitter.com/PsFH4SOUZy — Viola Davis (@violadavis) May 9, 2020

Spike Lee

Leikstjórinn Spike Lee leikstýrði auglýsingu með Little Richard og íþróttamanninum Michael Jordan árið 1991 og deilir henni. „Hvíldu í frið einn af sönnu sköpurum rokksins. Þetta er auglýsing sem ég leikstýrði með Little Richard og Micheal Jordan árið 1991″

Rest In Peace To One Of The True Creators Of Rock And Roll. This Is The Commercial I Directed With Little Richard And Michael Jordan, 1991. pic.twitter.com/51bEV1eYKB — Spike Lee (@SpikeLeeJoint) May 9, 2020

Michelle Obama

Fyrrverandi forsetafrú Bandaríkjanna, Michelle Obama sendi fjölskyldu Little Richards alla sína ást „Með þrótti sínum, sköpunarkrafti og með því að neita að vera nokkuð annað en hann sjálfur, lagði Little Richard grunninn fyrir kynslóðir af tónlistarmönnum sem komu á eftir honum. Við vorum svo heppin að hafa fengið að eiga hann. Sendi alla mína ást til fjölskyldu hans og vina í dag.“

With his exuberance, his creativity, and his refusal to be anything other than himself, Little Richard laid the foundation for generations of artists to follow. We are so lucky to have had him. Sending all my love to his family and friends today. — Michelle Obama (@MichelleObama) May 9, 2020

Mick Jagger

Mick Jagger, söngvari Rolling Stones, varð hryggur er hann heyrði af fráfalli Little Richards. „Það hryggir mig að frétta af andláti Little Richard, hann var mér mikill innblástur á unglingsaldri og tónlistin hans hefur enn þennan hráa rafræna kraft þegar þú spilar hana núna eins og þegar þú spilaðir hana þegar hún kom fyrst út á miðjum fimmta áratugnum. Þegar við vorum á tónleikaferðalagi með honum þá fylgdist ég með flutningi hans á hverju kvöldi til að læra frá honum hvernig á að skemmta og fá áhorfendur til að taka þátt í flutningnum og hann var alla tíð örlátur á góð ráð til mín. Hann hefur lagt svo ótrúlega mikið fram til vinsællar tónlistar. Ég mun sakna þín Richard. Guð blessi þig“

Bette Midler

Leikkonan Bette Midler skrifar „Little Richard var einfaldlega snillingur. Hann lagði grunninn fyrir (með öðrum orðum var stolið frá honum) fyrir svo amrga listamenn. Horfið á flutning hans á YouTube ti að skilja hvað ég meina. Ég hitti hann á „Down and Out in Beverly Hills“ þar sem hann var bráðfyndinn. Þvílík goðsögn. Guð blessi þig Richard.“

#LittleRichard was a genius, pure and simple. He paved the way for (code for he was ripped off by)so many artists. Watch his YouTube performances to see what I mean. I met him on "Down and Out in Beverly Hills", in which he was hilarious. What a legacy. God bless you, Richard. https://t.co/Mz9UPzwYth — bettemidler (@BetteMidler) May 9, 2020

George Takei

Leikarinn George Takei mun sakna Richards. „Little Richard, sem var þekktur fyrir hýra og kraftmikla framkomu, er látinn. Þessi gamli „Tutti Frutti“ mun sakna stílsins hans og skrautfjaðra. Spilaðu á píanóið meðal stjarnanna núna, félagi, þín verður saknað.“

Little Richard, who was known for his flamboyant and energetic performances, has died. This old "Tutti Fruitti" will miss his style and flair. Play the keys among the stars now, sir. You will be missed. — George Takei (@GeorgeTakei) May 9, 2020

Ringo Starr

Ringo Starr, tromuleikari Bítlanna, segir að kvöldið í kvöld sé kvöld til að minnast Richards. „Kvöld til að minnast Little Richard. Og strákanna frið og ást.“

A night to remember little Richard. And the boys peace and love. ✌️🌟❤️🎶🎵🍒☮️ pic.twitter.com/VsRDLTVeeJ — #RingoStarr (@ringostarrmusic) May 9, 2020

Elton John

„Án efa – tónlistarlega, raddlega og sjónrænt – var Richard minn helsti innblástur. Að sjá hann á sviði sem unglingur var það mest spennandi sem hafði hent mig í lífinu á þeim tíma. Gæsahúð, rafstraumur og gleði lak úr hverri svitaholu. Lögin hans hljóma ennþá eins og ný og fyrstu sekúndurnar úr Tutti Frutti eru með mesta sprengikraftinn í allri tónlistarsögunni.

Ég var svo heppinn að vinna með honum að plötunni minni Duet árið 1993. Hann var feiminn og fyndinn og ég var sjúklega stressaður. Lagið sem við tókum upp „The Power“ er uppáhalds lagið mitt af þeirri plötu. Við fluttum það saman á sviði á Beverly Hilton hótelinu og mér fannst eins og ég hefið dáið og farið til himna. Hann hafði áhrif á svo marga og enginn mun nokkurn tímann koma í hans stað. Sönn goðsögn, ímynd og náttúrkraftur. Hvíl í friði Little Richard.“

Chance The Rapper

Chance the Rapper minnist Richards líka.

„Fyrir nokkrum vikum þá ákvað ég upp úr þurru að lesa mér til um Little Richard á wikipedia. Ég komst þar að því að hann hafi búið til Bítlana og bjargað Rolling Stones“

A couple weeks ago I randomly decided to read up on the legendary Little Richard on wiki. I learned then about how he developed The Beatles and saved The Rolling Stones pic.twitter.com/lUEvYG1Mew — Chance The Rapper (@chancetherapper) May 9, 2020

I don’t know if this is canon, but I remember seeing something about how Little Richard played up the flamboyancy so that white crowds would see him as less of a “threat.” He’s a top tier legend, but u know he had to jump through hoops even as a massive talent cuz…’murica. #RIP — Sage Francis (@SageFrancis) May 9, 2020

Cyndi Lauper

Söngkonan Cyndi Lauper greinir frá því að Little Richard hafi gefið hana og mann hennar saman.

„Svo leið að Little Richard er dáinn. Hann gaf mig og manninn minn saman. Hann var virkilega einn af þeim stóru og bestu rokk söngvurum og frumkvöðull í rokkinu. Hans verður saknað“

So sad Little Richard passed away. He married my husband and I. He was really one of the truely great rock and roll singers and one of the rock and roll pioneers. He will be missed💜🙏🏻🌷 — Cyndi Lauper (@cyndilauper) May 9, 2020

Iggy Pop

Tónlistarmaðurinn Iggy Pop var ekki langorður en á Twitter reikningi hans segir.

„Skilaboð frá Iggy: „Elsku Little Richard. Takk fyrir. Hvíldu í friði“

MESSAGE FROM IGGY: „Dear Little Richard, thank you, RIP” — Iggy Pop (@IggyPop) May 9, 2020

Demi Moore

Leikkonan Demi Moore gekk að eiga fyrrverandi eiginmann sinn Bruce Willis árið 1987 og það var Little Richard sem gaf þau saman.

„Minnist Little Richard í dag. Bruce og ég vorum svo heppin og heiðruð að fá hann til að gefa okkur saman árið 1987 – Þakklát fyrir minningarnar. Hvíldu áhyggjulaus.“

Remembering #LittleRichard today… Bruce and I were so lucky and honored to have him officiate our wedding back in 1987 — thankful for the memories. Rest easy ❤️ pic.twitter.com/MFU347Ogij — Demi Moore (@justdemi) May 9, 2020

Foo Fighters.

Hljómsveitin Foo Fighters deilir fallegum minningarorðum

„Ég var einu sinni spurður: „Ef þú gætir hitt eina manneskju, hver væri það?“ Ég svaraði alltaf Little Richard því fyrir mér var hann hýrasti byltingakenndi frumkvöðullinn í rokkinu. Takk fyrir að planta fræinu Richard. Heimurinn er mun betri staður þökk sé tónlistar þinnar“