Sjáðu hápunktana á tónleikum gærkvöldins- Rolling Stones, Elton John og Billie Eilish

Í gærkvöldi komu margir af helstu tónlistarmönnum heims saman til þess að flytja lög fyrir heimin sem hefur líkt og allir vita verið að berjast við COVID-19. Tónleikarnir báru nafnið One World Together at Home, en allir sem flytjendurnir sem komu fram sungu heiman að frá sér. Kynnar kvöldisins voru þrír spjallþáttakónagar: Jimmy Kimmell, Steven Colbert og Jimmy Fallon.

Lady Gaga kom mikið að skipulagningu þáttanna, en hér má sjá hana syngja lag Charlie Chaplin, Smile.

Hinn ástsæli Elton John söng I’m Still Standing.

Bítillinn sjálfur, Paul McCartney læet sjá sig og tók Lady Madonna.

Strákarnir í the Rolling Stones létu sig ekki vanta, en þeir sungu You Can’t Always Get What You Want, hver úr sínu herberginu.

Hér má sjá stórskotalið söngvara syngja lagið The Prayer.

Stevie Wonder söng lag eftir vin seinn, Bill Withers sem féll frá á dögunum, Lean On Me.

Stærsta poppstjarna dagsins í dag Billie Eilish söng Sunny ásamt bróður sínum Finneas

Taylor Sift lét sig ekki vanta.

Hér má sjá hjartaknúsaranna, John Legend og Sam Smith syngja eitt gamalt og gott saman.

Lizzo söng lag Sam Cooke, A Change is Gonna Come.

Eddie Vedder mætti líka.

Keith Urban söng Higher Love.

Jennifer Lopez söng lagið People.