Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu vitnar í Limp Bizkit

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu heldur áfram að slá í gegn á Facebook. Í síðustu viku fékk færsla lögreglunnar yfir fjögur þúsund „like“. Í færslunni fagnaði lögreglan að marsmánuður 2020 væri búinn og kæmi aldrei aftur.

Sjá einnig: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu slær í gegn – „Þið eruð snillingar“

Lögreglan vitnar í hljómsveitina Limp Bizkit í nýrri færslu á Facebook.

„Dægurlagasveitin Limp Bizkit átti vinsælt lag undir lok síðustu aldar (í alvöru) og bar nafnið Break Stuff. Í ljóðinu er meðal annars eftirfarandi:

„…You don’t really know why

But you wanna justify

Rippin’ someone’s head off“

Á tímum samkomubanns og tveggja metra geta ýmsar misgóðar hugsanir farið á flakk þegar aðrir sýna ekki tillitssemi og fara eftir þeim boðum sem lögð eru fram.

Okkur hafa borist erindi hvar fólk hefur áhyggjur af framkomu náungans og biðla til okkar að minna fólk á samkennd og tillitssemi sem er alltaf nauðsynleg en nú meir en nokkurn tíma áður.“