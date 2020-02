Hvar eru Hollywood-endurgerðirnar sem okkur var lofað?

Það er talið vera ákveðinn heiður fyrir kvikmyndir þegar hlutlausir aðilar tryggja sér réttinn til að endurgera verkið fyrir stærri markað. Í íslenskri kvikmyndagerð er oft slegist um þennan heiður og hafa ófáar endurgerðir á íslenskum verkum verið settar á teikniborðið undanfarin ár. Þekktustu dæmin eru sennilega Contraband, Prince Avalanche og Benji the Dove svo dæmi séu nefnd, en til hefur staðið að blása til fleiri endurgerða á vestrænum velli. Skoðum aðeins þetta umrædda teikniborð og verkefnin sem eru bæði í vinnslu og limbói.

Hvað varð um erlendan Erlend?

Árið 2008 seldi Baltasar Kormákur réttinn á endurgerð kvikmyndarinnar Mýrin. Þetta var tveimur árum eftir útgáfu myndarinnar hér á landi og var það bandaríska framleiðslufyrirtækið Overture Films sem eignaði sér þennan rétt. Erlendis ber kvikmynduð saga Arnalds Indriðasonar nafnið Jar City og hefur ítrekað verið reynt að koma þessu verkefni af stað en verkfall handritshöfunda í Hollywood árið 2008 hafði mikil áhrif á þróun þessarar myndar.

Síðar fór Overture Films á hausinn og tók David Linde við keflinu, en hann var eitt sinn í forsvari fyrir Universal og kvikmyndafyrirtækið Focus en hefur nú stofnað nýtt framleiðslufyrirtæki. Árið 2012 var blásið nýju lífi í verkefnið og kom til greina að ráða Brian Kirk sem leikstjóra, en hann er þekktur fyrir aðkomu sína að Game of Thrones og spennumyndinni 21 Bridges. Staða bandarísku Mýrarinnar er enn óljós en upprunalega myndin hefur hlotið jákvætt umtal og eignast sterkan aðdáendahóp á liðnum árum. Ekki hefur komið til tals hvaða erlendu leikarar koma til greina í hlutverk lögreglumannsins Erlends, sem Ingvar Sigurðsson túlkaði eftirminnilega.

Í stríði við fjármagnsaðila

Þegar réttur til endurgerðar er tryggður er það sjaldan samasemmerki á bratta framleiðslu. Það vakti þó fljótt athygli í kringum jólin 2018 þegar leikkonan og leikstjórinn Jodie Foster tryggði sér réttinn á kvikmyndinni Kona fer í stríð frá Benedikt Erlingssyni. Heimildir herma að Foster hafi kolfallið fyrir upprunalegu myndinni og hyggst hún leikstýra, framleiða og leika aðalhlutverkið. Fjármögnun þessa verkefnis hefur hins vegar gengið hægar en aðstandendur hafa kært sig um. Verkefnið ku þó enn vera í pípunum hjá Foster og hennar teymi, en biðin gæti orðið lengri en upphaflega var ætlað.

Úr rökkri í nýtt dagsljós

Íslenska hrollvekjan Rökkur hlaut frábæra dóma í kringum útgáfu hennar en fóru því miður ekki margir landsmenn að sjá hana. Umtalið eitt hefur þó gert prýðisgagn og verður myndin endurgerð af framleiðslufyrirtækinu Orion Pictures fyrir bandarískan markað. Erlingur Óttar Thoroddsen, leikstjóri og handritshöfundur upprunalegu myndarinnar, skrifar nýju útgáfuna meira að segja. Orion Pictures var nokkuð stórt á níunda og tíunda áratug síðastu aldar og framleiddi gæðamyndir á borð við The Silence of the Lambs, Platoon, The Terminator, Amadeus og fleiri. Endurgerð myndarinnar verður dreift af fyrirtækinu United Artists og er framleiðsla búin að vera á fullu skriði, þótt enn eigi eftir að tilkynna frumsýningardag.

Fangar selja

Sjón­varps­serí­an Fang­ar er fyrsta ís­lenska sjónvarpsserí­an sem verður end­ur­gerð í Hollywood, en rétt­ur­inn var ný­lega seld­ur þangað. Fangelsisdramaþættir hafa verið sérlega vinsælir undanfarin ár og hefur hvert framleiðslufyrirtækið á fætur öðru slegist um að tryggja sér eitthvað nýtt í þeim efnum. Staða endurgerðar er enn í fullum gangi og verður áfram, nema í ljós komi að bóla prísundardramageirans springi á næstu misserum.

Ekki réttur tími

Stórrisarnir hjá 20th Century Fox tryggðu sér réttinn á sjónvarpsþáttaröðinni Réttur frá Saga Film. Þróun þessa verkefnis hófst árið 2012 og er í höndum framleiðandans Howards Gordon, sem kom meðal annars að gerð þáttanna 24 og Homeland. Búið var að gefa upp að heiti þáttanna yrði Ritter, en nokkrum árum síðar tók NBC við verkefninu og nefndi þættina Infamous. Sjónvarpsstöðin gerði prufuþátt og var hann í umsjón þeirra sem standa á bak við þættina This is Us. Prufuþátturinn var afhjúpaður snemma árið 2017 og fékk ekki samþykki til áframhaldandi framleiðslu.