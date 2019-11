Eru þetta verstu tíst Íslendinga? – Bjarni Ben, Simmi Vill og pungurinn á Einari Ágústi

Karl Ólafur Hallbjörnsson, heimspekingur og tíður pistlahöfundur á RÚV, varpaði fram áhugaverðri spurningu á samfélagsmiðlinum Twitter fyrr í gær.

Karl spurði hvað væri verst íslenska tíst þessa áratugar, en þegar þessi frétt er skrifuð hafa nokkur vel valin tíst verið tilnefnd.

hvað er versta íslenska tíst áratugarins. kandídatar í reply takk

Sjálfur tilnefndi Karl Ólafur nokkur tíst almannatengilsins Gísla F. Valdórssonar, sem honum hefur greinilega ekki þótt til fyrirmyndar.

Mér finnst siðfræðistofnun tistið mesti hræsnisvibbinn en low quality ísrael gifið lang fyndnast, konu tístið líka fokking brenglað, bara get an grins ekki valið, gullnáma

Einnig var minnst á „jesus allir lúserar landsins mættir til að reyna að reyna fella kónginn.“ sem er frasi sem hefur lengi verið ansi vinsæll á Twitter.

Veit ekki hvort þetta sé það besta eða versta, allavega annað hvort. En ég quota þetta oft

Umdeilt tíst Sigmars Vilhjálmssonar, eða Simma Vill, fékk tilnefningu. Hann spurði á sínum tíma hvort hann ætti heima á Twitter, þar sem honum fannst að sér þrengt.

Fjármálaráðherrann, Bjarni Benidiktsson slapp ekki, en tilvitnun hans í Margaret Thatcher komst á blað.

Auk þess var minnst á tónlistarmanninn Einar Ágúst. Hann birti mynd af pungnum á sér á meðan Free the Nipple-byltingin var á hátindi sínum, ásamt textanum „#bringouttheballs is ON. Þetta bull um einhverja feministasamstöðu er í besta falli hallærislegt. Stay classy girls“. Tísti Einars hefur nú verið eytt.

einar ágúst með mynd af pungnum á sér gegn free the nipple

Að lokum var minnst á Twitter-verjann Siffa G, sem talaði um rasshárapermanent og einnig var minnst konuna sem sagðist ekki ætla sér að skilja kommúnisma, kapítalisma, fasisma eða aðra isma.