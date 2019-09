Siggi Skyr slakar á með heimsfrægri kvikmyndastjörnu

Sig­urður Kjart­an Hilm­ars­son, sem er oftast kallaður Siggi skyr, hefur verið að gera góða hluti undanfarin ár í Bandaríkjunum.

Hann stofnaði The Icelandic Milk and Skyr Corporation í Bandaríkjunum árið 2006 og hóf fljótlega sölu á skyri undir vörumerkinu Siggi’s skyr. Í byrjun síðasta árs seldi Siggi síðan fyrirtækið til franska mjólkurrisans Lactalis.

Siggi er greinilega að njóta lífsins þessa dagana ef marka má mynd sem Twitter notandinn Hans Orri deildi í gær. Á myndinni má sjá Sigga í góðu yfirlæti á úrslitaleik US Open. Hann er heldur betur í góðum félagsskap en með honum er stórleikarinn Alexander Skarsgård.

Bara Siggi Skyr og Aleksander Skarsgård að tjilla saman á úrslitaleik @usopen pic.twitter.com/wWsPKq2WNm — Hans Orri (@hanshatign) September 8, 2019

Alexander Skarsgård er hvað þekktastur fyrir leik sinn í sjónvarpsþáttunum True Blood en þar lék hann vampíruna Eric Northman. Hann lék einnig í sjónvarpsþáttunum Big Little Lies en auk þess lék hann Tarzan í myndinni The Legend of Tarzan.