Maðurinn á bak við mörg af vinsælustu popplögum síðustu ára lést í bílslysi

Bandaríski lagahöfundurinn LaSawn Daniels lést í bílsysi á þriðjudag 41 árs að aldri. Daniels þessi naut mikillar virðingar í popplagabransanum og tók þátt í að semja mörg af vinsælustu popplögum síðustu ára og áratuga.

Daniels samdi til dæmis, ásamt fleirum, lagið Say My Name í flutningi Destiny‘s Child sem var eitt vinsælasta lag ársins 2000. Lagið hlaut Grammy-verðlaun árið 2001.

Hann tók einnig þátt í að semja lagið The Boy is Mine sem Brandy og Monica gerðu vinsælt á sínum tíma og lagið He Wasn‘t Man Enough með Toni Braxton. Þá tók hann þátt í lagasmíðum með Jennifer Lopez (If You Had My Love) og Michael Jackson (You Rock My World).

Daniels starfaði einnig með Lady Gaga og Whitney Houston.