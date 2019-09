Julie Andrews heiðruð fyrir ævistarf sitt

Breska leikkonan Julie Andrews hlaut heiðursverðlaun í gær á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum. Þar tók hún með breiðu brosi á móti svonefnda Gyllta ljóninu, sem hún fékk fyrir ævistarf sitt í leiklist.

„Ég tel mig vera gríðarlega heppna fyrir að hafa helgað meirihluta ævi minnar listastörfum,“ er hermt eftir Andrews þegar hún tók við verðlaununum. „Ég er enn gríðarlega þakklát fyrir það að hafa verið sú heppna unga stúlka sem hefur verið beðin um að taka að sér svona mörg dásamleg og fjölbreytt hlutverk.“

Andrews er 83 ára gömul og hefur verið virk í leiklistarstarfinu frá tólf ára aldri. Þegar Julie varð 18 ára, hafði hún leikið í fjölmörgum látbragðs- og söngleikjum og hafði meðal annars verið kynnt fyrir bresku konungsfjölskyldunni. Hún var þá þegar þekkt og vinsæl listakona í London, en engan og allra síst hana sjálfa hafði dreymt um, að nokkrum árum seinna yrði hún heimsþekkt stjarna.

Nú á hún fleiri en 40 kvikmyndir að baki en er þó eflaust þekktust fyrir hlutverk sín í kvikmyndunum Mary Poppins, The Sound of Music og The Princess Diaries.