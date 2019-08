Baltasar leikstýrir mynd um götuhund frá höfundi 2 Fast 2 Furious

Kvikmyndagerðarmaðurinn Baltasar Kormákur mun leikstýra Mark Wahlberg í bíómyndinni Arthur the King. Vefurinn Variety greinir frá þessu en sagan segir frá götuhundinum Arthur sem vingast við fyrirliða sænsks liðs sem tók þátt í Adventure Racing World Championship árið 2014 í Amazon-skóginum.

Umræddur fyrirliði er Mikael Lindnord, höfundur bókarinnar Arthur: The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home. Myndin er byggð á bókinni og segir hún frá sambandi höfundarins við Arthur, sem Lindlord tók að sér eftir ævintýraför þeirra um Ekvador. Líklegt þykir að Wahlberg fari með hlutverk fyrirliðans.

Þeir Baltasar og Wahlberg hafa áður unnið tvisvar sinnum saman, fyrst að kvikmyndinni Contraband (2012) og síðar 2 Guns (2013). Samkvæmt sögum fara tökur á myndinni fram fyrri hluta næsta árs. Ekki er vitað meira um fleiri leikara myndarinnar að svo stöddu en handritshöfundurinn Michael Brandt skrifar handritið að myndinni og á hann að baki bíómyndir á borð við Wanted, 3:10 to Yuma og 2 Fast 2 Furious.

Þess má annars geta að Baltasari var eitt sinn boðið að leikstýra sjöundu myndinni í Fast & Furious-seríunni en hann hafnaði því til að leikstýra spennumyndinni Eiðurinn.