Sjáðu magnaða stiklu fyrir nýju Star Wars myndina

Það eru ekki margar kvikmyndaseríur sem notið hafa eins mikilla vinsælda og Stjörnustríðsmyndirnar frægu.

Síðan Disney keypti framleiðslufyrirtækið Lucasfilm hafa verið framleiddar fjórar nýjar Star Wars kvikmyndir. Af þessum fjóru myndum eru tvær þeirra partur af stóru Star Wars sögunni sem nefnd hefur verið Skywalker sagan.

Mikil eftirvænting var fyrir fyrstu myndinni sem Disney framleiddi, The Force Awakens, og var almennt mikil ánægja með myndina. Ekki var þó sömu sögu að segja af annarri myndinni, The Last Jedi. Myndin vakti blendnar tilfinningar meðal aðdáenda en mörgum fannst þetta vera versta Star Wars myndin til þessa.

Í desember á þessu ári verður næsta Star Wars mynd frumsýnd en hún verður jafnframt sú síðasta í Skywalker sögunni. Á Disney sýningunni D23 sem fór fram þessa dagana í Anaheim, Bandaríkjunum, var ný stikla fyrir myndina frumsýnd.

Stiklan hefur vakið upp mikla umræðu meðal aðdáenda þar sem margt nýtt og spennandi kemur fram í stiklunni sem sjá má hér fyrir neðan.