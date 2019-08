Vísnastríð á Stjórnmálaspjallinu: „Sjóða saman svæsinn og rætinn lygasamsetning“

Á Facebook-hópnum Stjórnmálaspjallið átti sér stað áhugavert „vísnastríð“ í gærkvöld. Vísurnar sem birtust voru athugasemdir við færslu sem Natan nokkur birti, þar sem bent er á að fólk sem býr í aðildarríkjum Evrópusambandsins lítur gjarnan á sig sem ríkisborgara sambandsins.

Guðfræðingurinn Jón Valur Jenson, sem hefur umdeildar skoðanir á mörgum málum, á fyrstu vísuna, þar sem hann gerir lítið úr Natan, segir hann meðal annars svikulan.

Næstur var síðan hann Atli Viðar sem spurði „Erum við að henda í vísur?“ og birti ásamt spurningu sinni litla vísu. Hann fer ekkert sérlega fögrum orðum um Jón Val sem hann telur á bakvið hinn fræga Facebook-aðgang, Baldur Muller.

„Framandi kona, my name is Jón

Orti eitt sinn eitt miðaldra flón

Nú þræðir hann netið

með rasískt sitt fretið,

og löðrar allt sinni perversjón.

Hann sundlaugar stundar af krafti

En þar heldur hann heldur ei kjafti

því þar að afgreiðsludísum

hann laumar klámvísum

og telur að enginn hann fatti.

En það fyndnasta við þennan fokker

sem ég vona að sem sjaldnast sé allsber,

er hann í alvöru talað heldur að það sé ekki alvitað

Að hann sé delinn Baldur Muller.“