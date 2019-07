Skrýtnar staðreyndir um landsþekkta Íslendinga

Öll erum við einstök á okkar hátt og lumum á einhverjum furðulegum venjum eða hefðum, jafnvel skrýtnum sögum sem gera okkur að þeim manneskjum sem við erum. Við ákváðum að líta á nokkrar undarlegar staðreyndir um landsþekkta Íslendinga sem sumar hverjar gætu jafnvel framkallað lítið bros.

Kolféll fyrir Kevin

Forsætisráðherra vor, Katrín Jakobsdóttir, elskaði leikarann Kevin Bacon í uppvextinum, en hann er hvað þekktastur fyrir leik sinn í Footloose. Þessu ljóstraði bróðir hennar, Ármann Jakobsson, upp fyrir stuttu.

„Fáir vita að forsætisráðherra Íslands var eitt sinn aðdáandi bandaríska leikarans Kevins Bacon en bar nafn hans þó alltaf fram Ba-coon,“ tísti Ármann.

Vatn er ofmetið

Leikarinn Þröstur Leó Gunnarsson drekkur ekki vatn.

Kvittaði undir dauðarefsingar

Tónlistarmaðurinn Bubbi Morthens segir frá því í ævisögu sinni að hann sé sannfærður um að hann hafi verið maðurinn sem kvittaði undir dauðarefsingar í fyrra lífi. Því sé hann svo skrifblindur í þessu lífi.

Ótrúlegt en satt

Fjölmiðlamaðurinn Hjörvar Hafliðason borðar ekki tómatsósu.

Meira þessu líkt

Talandi um tómatsósu, þá lék leik- og söngkonan Valgerður Guðnadóttir á móti söngvaranum Garðari Thor Cortes í auglýsingu fyrir Libby’s tómatsósu fyrir rúmlega tuttugu árum.

Tvöfalt líf íþróttaálfsins

Íþróttaálfurinn Magnús Scheving lék í auglýsingum fyrir Pepsi á níunda áratug síðustu aldar.

Missti af stefnumóti með Bruce Willis

Ísdrottningin Ásdís Rán Gunnarsdóttir fékk einu sinni tækifæri til að eiga góða tíma með leikaranum Bruce Willis, en missti af því.

„Ég var stödd í einu kvikmyndaverinu í Hollywood en ég var eitthvað að vesenast þegar einn gaur kallar á mig hinum megin við götuna og kemur labbandi í átt að mér og byrjar að spjalla við mig (daðra) en svo fattaði ég það ekki fyrr en hann var kominn með andlitið upp að mér að þetta var Bruce Willis! Mér var alveg fáránlega brugðið og ég fraus „totally“ og kom ekki upp einu almennilegu orði. Ég vissi varla hvað ég hét og stamaði upp einhverri vitleysu sem var ekki alveg að virka og frekar vandræðalegt eftir á fyrir mig! Hann var „big idol“ hjá mér og ég hefði mjög verið til í að spóla til baka og tækla þetta öðruvísi!“ sagði Ásdís eitt sinn í viðtali við hun.is.

Kemur sífellt á óvart

Handboltahetjan Ólafur Stefánsson kann að spila á þverflautu.

Hatar jólin

Ragnheiður Gröndal er jólaskröggur og hefur óbeit á smákökubakstri, jólaskrauti og jólaundirbúningi.

Magnað

Þúsundþjalasmiðurinn Felix Bergsson gat ekki borðað banana í 25 ár en byrjaði á því aftur fyrir nokkru.

Í aðra átt

Leikkonan Edda Björgvinsdóttir lærði röntgentækni áður en leiklistin kallaði.

Hrakfallabálkur

Leikarinn Arnar Jónsson er mikill hrakfallabálkur og hefur til að mynda afrekað það að fara þrisvar upp á slysavarðstofu sama daginn. Hann er heldur ekki með neitt milta, en það var fjarlægt vegna blóðsjúkdóms.

Sápuópera

Leik- og söngkonan Ágústa Eva Erlendsdóttir fór til útlanda í keppni í sápuóperuleik sem unglingur. Í kjölfarið fékk hún tilboð um að flytja til New York og leggja fyrir sig sápuóperuleik en þáði ekki boðið.

Óvænt aukahlutverk

Karl Garðasson, framkvæmdastjóri Frjálsrar fjölmiðlunar, sem gefur til dæmis út DV, og fyrrverandi alþingismaður, lék aukahlutverk í Fóstbræðrum.

Reynt að ræna Jóhönnu í mansal

„Það var einu sinni planað að ræna mér held ég!“ sagði söngkonan Jóhanna Guðrún Jónsdóttir í viðtali við DV fyrir nokkrum árum. Í viðtalinu lýsti hún því hvernig pólskur aðdáandi reyndi að lokka hana til sín, með því að ljúga að henni að hann væri að skipuleggja stórtónleika með henni í Póllandi. Með hjálp pólsks blaðamanns komst Jóhanna Guðrún að því að tónleikarnir og allar upplýsingar frá óprúttna einstaklingnum væru uppspuni. „Þetta var allt plat, þessi ferð, og það hefur örugglega verið búið að plana að ræna mér í mansal eða eitthvað. Ég allavega átti að fara til Póllands og það voru engir tónleikar, þetta var bara uppspuni frá grunni. Þetta var alveg rosalegt. Í hjartanu fannst mér þetta eitthvað skrýtið og það var rétt sem ég hélt,“ sagði Jóhanna og var mikið niðri fyrir.

Slétt tala

Söngvarinn Friðrik Dór Jónsson verður að hafa hljóðstyrkinn á útvarpi og sjónvarpi stilltan á slétta tölu.

Ég var einu sinni nörd

Áhrifavaldurinn Sunneva Einarsdóttir er nörd þegar kemur að vísindaskáldskap. Hún er mikill aðdáandi Star Wars, Lord of the Rings, Harrys Potter, Star Trek, Marvel, DC og Doctor Who.

„Það gæti komið einhverjum á óvart að mamma kallaði mig nörd þegar ég var á mínu mesta Sci-Fi-tímabili en ég hef verið nörd síðan ég man eftir mér og finnst áhugamálið bara mjög eðlilegt,“ sagði Sunneva í viðtali við Fréttablaðið fyrir nokkrum misserum.