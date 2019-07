Íslendingar hvæsa á martraðarkennda stiklu: „Hvað er að mannkyninu?“

Netheimar loga nú yfir glænýrri stiklu fyrir kvikmyndina Cats. Myndin kemur frá Óskarsverðlaunaleikstjóranum Tom Hooper, sem er hvað þekktastur fyrir The King‘s Speech og Les Misérables, og er óhætt að segja að sýnishornið fyrir nýjustu kvikmynd hans skipti fólki í tvær fylkingar; fólk sem er ósátt við stikluna og fólk sem hreinlega býður við henni.

Cats er byggð á stórfrægum söngleik frá Andrew Lloyd Webber, en hann er unninn upp úr þekktum ljóðum eftir T.S. Eliot. Kvikmyndin skartar einvalaliði leikara á borð við Judi Dench, Ian McKellen, Idris Elba, James Corden og bregður einnig Taylor Swift fyrir, svo dæmi sé nefnt. Stikluna umræddu má sjá hér að neðan.

Fólk úr öllum áttum rauk á samfélagsmiðla strax að áhorfi sýnishornsins loknu. Þetta er það sem nokkrir höfðu að segja.

Er í andlegu eftir þennan Cats trailer. Af hverju sagði enginn stopp á einhverjum tímapunkti? Hvað er að mannkyninu? — Hekla Elísabet Aðalsteinsdóttir (@HeklaElisabet) July 18, 2019

Afsakið hvar eru tillarnir á þessum högnum https://t.co/jZOwHdc3Na — margrét erla maack (@mokkilitli) July 18, 2019

sem furry, hata ég nýja cats(2019) trailerinn — Bizarro SiffiG (@auminginn) July 19, 2019

Ég á engin orð. https://t.co/aWEPe5kY2v — Pétur Jónsson (@senordonpedro) July 18, 2019

Fyrirtak, mig vantaði einmitt gott martraðafóður fyrir svefninn. pic.twitter.com/IzhV0OvhrF — Þóra Sif Guðmunds 🌙 (@thorasifg) July 18, 2019

ég elska ketti en þetta er ekki í lagi https://t.co/OL4BBuHIhO — Alma Mjöll (@AlmaMjoll) July 18, 2019

þessi súri Cats trailer minnir mig bara á að þegar ég var barn var Andrew Lloyd Webber uppáhaldið mitt. Ég held að þegar fólk segir “ég var skrítið barn” sé það ekki að tala um eitthvað svona. Ég var obsessed. Núna finnst mér hann bara mega skrítinn og tengi ekkert — 💎 Donna 💎 (@naglalakk) July 19, 2019

Ahhh, fyrirtak, ég þurfti hvort sem er ekkert að sofa í nótt https://t.co/ifIJa7y7lL — Stefán Snær (@stefansnaer) July 18, 2019

Og hér er brot af því sem fólk á heimsvísu hafði að segja um sýnishornið, þar á meðal grínarinn Seth MacFarlane.

Stewie just saw the “Cats” trailer. pic.twitter.com/vNuYqa1TLl — Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) July 19, 2019

My favorite thing about the #Cats trailer is that it didn’t awaken anything (new) in me, sexually. So. Phew. — Anna Kendrick (@AnnaKendrick47) July 19, 2019

I showed my cat the Cats trailer. pic.twitter.com/tSGVi24Amk — Janna Layton (@JKBartleby) July 19, 2019

DO NOT smoke weed and watch the Cats trailer — Whitney Cummings (@WhitneyCummings) July 19, 2019

Twitter watching the Cats trailer pic.twitter.com/fhhotFNOW4 — Jeremy C. Shipp (@JeremyCShipp) July 19, 2019

These were comments about the new “Cats” movie trailer. Pretty accuarately captures how I felt after watching it. pic.twitter.com/WtyW44fc6Y — Oderin Tobin (@Oats_Tobin) July 19, 2019