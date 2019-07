Konunglegt foreldrafrí

Nýbökuðu foreldrarnir Harry Bretaprins og Meghan Markle áttu notalega kvöldstund fjarri syninum unga, þegar þau mættu á frumsýningu kvikmyndarinnar The Lion King í London á dögunum.

Endurgerð myndarinnar hefur vafalaust ekki farið framhjá neinum en stórsöngkonan Beyoncé ljáir ljónynjunni Nölu rödd sína í myndinni. Hér fyrir neðan má sjá Markle heilsa upp á söngkonuna og virðist fara vel með þeim stöllum sem voru stórglæsilegar á frumsýningunni. Þar sem heyra má Markle segja “It´s a date night for us”, eða við erum á stefnumóti og brosa fallega til eiginmanns síns.

Harry hefur tekið foreldrahlutverkinu alvarlega en hann hefur verið meira og minna frá skyldum sínum en einbeitt sér þeim mun meira að syninum unga. Markle hefur hins vegar verið sýnilegri í samkvæmislífinu og sást meðal annars á tveimur viðburðum í síðustu viku, þar sem hún fagnaði meðal annars sinni góðu vinkonu, Serena Williams í Wimbledon.

Archie litli komst sömuleiðis í fréttirnar á dögunum þar sem móðir hans var gagnrýnd harðlega fyrir að sýna óvarkár vinnubrögð við að handleika ungbarnið sem svaf rólegur í fangi móður sinnar.

Þrátt fyrir að prinsinn ungi hafi ekki heiðrað frumsýningargesti The Lion King með nærveru sinni snerist umræðan fljótt um hann en í myndbrotinu má heyra Beyoncé segja: “that baby is so beautiful”. Í kjölfarið upplýsir Harry að prinsinn sé farinn að halda höfði og Beyoncé dáist að dugnaðinum.

Sjálf eiga stjörnuhjónin Beyoncé og Jay-Z þrjú börn, þau Blue Ivy, sjö ára og tvíburrana Rumi og Sir sem eru tveggja ára. Það stóð því ekki á ráðum því í myndbrotinu má jafnframt heyra Jay-Z “The best advice I can give you, always find some time for yourself”, eða besta ráðið sem ég get gefið ykkur er að vera dugleg við að finna tíma fyrir ykkur sjálf.