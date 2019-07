Sölvi Tryggva kom sjálfum sér á óvart: „Gaman að segja stórt fokkjú við allar hræðsluraddirnar“

View this post on Instagram

Það hafðist og miklu meira en það! @laugavegurultra Marathon. tæpir 55 km með samanlagt 1600m upphækkun, fullt af grjóti, brekkum, snjó og alls konar í fallegustu náttúru sem til er á geggjuðum degi, þar sem bærði varla vind alla leiðina. Ég er rosalega langt frá því að vera hlaupari og hafði fyrir þremur mánuðum skokkað sirka tíu sinnum á síðasta áratug. Ég var ekki bara að hlaupa fyrsta ultra-maraþonið mitt í gær, heldur líka fyrsta maraþonið og hálfmaraþonið, allt í sama hlaupi. Hafði mest hlaupið 15,4 km fyrir daginn í gær og þess vegna var þetta vel biluð ákvörðun. Náði engan veginn að undirbúa nógu vel og viku fyrir hlaupið leist mér ekki á blikuna þegar púlsinn fór upp í 170 í rólegu skokki og ég hætti eftir 2 km. En ég beit það í mig að hætta ekki við, þó að ég efaðist vægast sagt stórlega um að ég næði að klára. Ákvað að segja gamla góða kvíða-hausnum mínum stríð á hendur og keyra á þetta. Ég fann það strax að hausinn var fullkomlega skrúfaður á og ekki ,,option" í eina mínútu að gefast upp. Fyrstu 25 kílómetrana var ég í hálfgerðri óraunveruleikakennd yfir því hvað ég var léttur á fæti og leið eins og litlu barni að sjá náttúruna á Laugaveginum í fyrsta sinn. Eftir 30 km kom stingur í hnéð, sem hélt áfram í hverju einasta skrefi allt til enda, en þá var hausinn kominn á þann stað að ég hefði ekki hætt þótt ég hefði þurft að skríða. Þakkaði fyrir hvern einasta kílómetra eftir það með skítaglotti til að til að plata sársaukastöðvarnar. Gaman að segja stórt fokkjú við allar hræðsluraddirnar og varnarkerfin í heilanum sem stanslaust reyna að selja manni alls konar þvælu. Byrjaði í aftasta ráshóp, en kom í mark nærri tveimur klukkutímum á undan áætlun og var fyrir ofan miðju af öllum þátttakendum. Kláraði á 7 klukkutímum og 36 mínútum. Þessi reynsla fer klárlega í topp 3 yfir stærstu skref sem ég hef tekið út fyrir þægindarammann á ævinni og mjög líklega það erfiðasta sem ég hef nokkurn tímann gert líkamlega. Sturluð náttúra, geggjaður félagsskapur og áskorunin gerðu þetta að einum besta degi sem ég hef upplifað án nokkurs vafa. Takk æðislega @kristinnst fyrir að draga mig út í þessa vitleysu. Forréttindi að eiga klikkhaus eins og þig sem vin ❤