Jakob Frímann og erlend hótelkeðja í eina sæng – Lúxushótel rís í Össurárdal

Hótelkeðjan Six Senses, sem rekin er af breska fyrirtækinu IHG, kemur að opnun nýs lúxushótels hér á landi, nánar tiltekið í Össurárdal. Lúxushótelið verður opnað árið 2022 samkvæmt frétt á heimasíðu keðjunnar.

Áður hefur verið sagt frá því að hótelið muni bera nafnið Álfaland, en margir koma að uppbyggingu hótelsins ásamt Six Senses, þar á meðal fjárfestirinn og tískufrömuðurinn Áslaug Magnúsdóttir, Stuðmaðurinn Jakob Frímann Magnússon og arkitektinn John Brevard.

„Við erum spennt að búa til sérstakan stað sem tileinkaður er heilbrigði, sjálfsskoðun og sjálfbærni í hrífandi umhverfi. Þetta er fyrsti gististaður sinnar tegundar á Íslandi,“ segir Áslaug í frétt á heimasíðu Six Senses.

Sjötíu herbergi verða á hótelinu og er mikil áhersla lögð á að byggja úr endurnýtanlegum efnum í nágrenni við Össurárdal í Austur-Skaftafellssýslu. Hluti af hótelinu verður byggður inn í umhverfið en meðal þess sem verður að finna á hótelinu verður bókasafn, bíósalur, vatnabar og svokölluð jarðarstofa þar sem hægt verður að kynna sér betur hugsjónina á bak við sjálfbærni hótelsins.

Ljóst er að lúxus verður í fyrirúmi á Álfalandi, enda er lúxus einkennismerki Six Senses-keðjunnar. Undir nafni keðjunnar er að finna tugi hótela víðs vegar um heim, til að mynda í New York og á Ibiza. IHG keypti Six Senses-keðjuna fyrr á þessu ári, en undir hatti IHG er til að mynda InterContinental-hótelkeðjan og Regent-keðjan. IHG greiddi þrjú hundruð milljónir dollara fyrir Six Senses-keðjuna og er áætlað að hótel sem bera nafn Six Senses verði orðin sextíu talsins á næstu tíu árum.