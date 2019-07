Luke Islam, 12 ára, heillaði dómarana í America‘s Got Talent. Hann söng lagið „She Used To Be Mine“ úr söngleiknum The Waitress.

Flutningur Luke er gjörsamlega magnaður. Hann fékk standandi lófaklapp frá öllum salnum og dómurunum. Julianne Hough, einn dómarinn, þurrkaði tár og gaf honum gullhnappinn.

Horfðu á flutning hans hér að neðan og reyndu að gráta ekki með honum.