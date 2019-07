Nýtt áhorfendamet slegið á Netflix

Það kemur fáum á óvart að þriðja sería Netflix-þáttanna Stranger Things hafi slegið rækilega í gegn, en nýjustu tölur sýna fram á að áhorfið hafi gengið vonum framar.

Frá og með deginum í gær höfðu rúmlega 40 milljónir notenda horft á seríuna og er það nýtt áhorfendamet hjá streymiveitunni, en þáttaröðin var gefin út á fimmtudaginn þann 4. júlí. Af þessum 40 milljónum hefur tæpur helmingur klárað seríuna á fyrstu fjórum dögunum. Þess má geta að næst­vin­sælasta serían sem fram­leidd er af Net­flix var Um­brella A­cademy en 45 milljónir horfðu á seríuna á fyrsta mánuði hennar í sýningu.

Sjá einnig: Vissir þú þetta um Stranger Things?

Streymiveitan tilkynnti á Twitter að engin kvikmynd eða þáttaröð hefur fengið jafnmikið áhorf á jafnstuttum tíma.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!

40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season.

— Netflix US (@netflix) July 8, 2019