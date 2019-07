20 hlutir sem þú vissir ekki um Stranger Things?

Það hefur sjálfsagt ekki farið framhjá aðdáendum Stranger Things-þáttanna að þriðja serían lenti á streymiveituna Netflix nú á dögunum við mikil fagnaðarlæti.

Serían hefur fengið hörkugóð viðbrögð og hafa kenningar aðdáenda og áhorfenda farið á flug í kjölfar þeirra, en án þess að spilla fyrir nokkru í tengslum við nýjustu (eða seinustu) seríu má hér sjá tuttugu hressandi samansafn af staðreyndum um þessa geysivinsælu þætti.

1. Þættirnir eru sprottnir upp úr hugarheimi leikstjóratvíeykisins Mark og Ross Duffer. Þeir eru tvíburar og eru sagðir hafa verið afar óvinsælir í skóla á yngri árum. Þaðan kom ein hugmyndin að kjarnahópi sögunnar.

Upprunalega söluræða þáttanna gekk út á eftirfarandi spurningu:

„Hvað ef Steven Spielberg myndi leikstýra sögu eftir Stephen King?“

2. Rúmlega þúsund krakkar fóru í prufur fyrir aðalhlutverkin. Í þessum prufum voru leikararnir fengnir til að leika senur úr myndinni Stand By Me, en sú saga er upphaflega skrifuð af Stephen King.

3. Fjórtán sjónvarpsstöðvar höfnuðu Stranger Things áður en streymiveitan Netflix sýndi seríunni áhuga og sló til. Líklegt þykir að hinar stöðvarnar hafi stórséð eftir þessari ákvörðun.

4. Winona Ryder vissi ekkert hvað „streymiveita“ væri – hún er af gamla skólanum og hafði aldrei heyrt talað um Netflix áður fyrr.

5. Stephen King átti hlut í því að Millie Bobby Brown, stúlkan sem leikur Eleven, varð fyrir valinu.

Það hófst allt með þessu tísti:

Millie Brown, the girl in INTRUDERS, is terrific. Is it my imagination, or are child actors a lot better than they used to be?

— Stephen King (@StephenKing) September 28, 2014