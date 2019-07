Hildi boðið sæti í bandarísku akademíunni – „Hvílíkur heiður!“

Tónlistarkonan Hildur Guðnadóttir er nú á meðal 842 listamanna og framleiðenda frá 59 löndum sem hafa fengið boð um að taka sæti í bandarísku kvikmyndaakademíunni. Þetta staðfesti hún á samskiptamiðlinum Twitter og segir hún þar heiðurinn vera gríðarlegan.

Thank you so much to @TheAcademy! Such an honour! #theacademy #memberoftheacademy #musicbranch #composer pic.twitter.com/tsxivp5qB2

