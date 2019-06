Manstu eftir Keeping Up With The Kattarshians? – Skemmtileg augnablik krúttlegu kettlinganna

Fyrir rúmlega tveimur árum síðan fór krúttlegasti og hugsanlega besti raunveruleikaþáttur Íslands í loftið, Keeping Up With The Kattarshians.

Fylgst var með kettlingunum í rauntíma og voru þeir stanslaust í beinni útsendingu. Því var hægt að sjá hvað kettlingarnir voru að bralla á öllum stundum, þó þeir eyddu mestmegnis sínum tíma í svefn. Þrátt fyrir áberandi tíðindaleysi sló þátturinn í gegn og naut mikilla vinsælda.

Hús kettlinganna var á tveimur hæðum, alls konar kojur og fínerí var í húsinu og virtist þeim líða afskaplega vel.

Nútíminn var með þættina í samvinnu við Kattavinafélag Íslands. Þættirnir voru sýndir bæði á netinu og í Sjónvarpi Símans. Tilgangur þáttanna var að finna heimili fyrir kettlingana, en upphaflega byrjuðu kettlingarnir Guðni, Stubbur, Bríet og Ronja í þáttunum sem fengu allir heimili. Yfir tíu kettir fengu heimili í gegnum þættina.

Við rifjum hér upp nokkur skemmtilegt atvik í Keeping Up With The Kattarshians.

Augnablikið þegar kettlingarnir rifu eina myndavélina úr sambandi.

Vatn á gólfi er skemmtilegra en vatn í skál.

Er hægt að vera sætari?

Það er svo gaman að leika!

Við viljum fá þessa þætti aftur í loftið!