Aðdáendur í losti – Við höfum verið að bera nafn Rihönnu rangt fram allan þennan tíma

Söngkonan Rihanna kynnir pop-up verslunina sína í París í nýju myndbandi á Twitter-síðu breska Vogue. Í byrjun myndbandsins kynnir hún sig, sem væri svo sem ekki í frásögur færandi nema fyrir þær sakir að aðdáendur stjörnunnar uppgötva þá að þeir hafa verið að bera nafn hennar rangt fram allan þennan tíma.

Rihanna ber nafnið sitt fram Ree-Anna, eins og sést í myndbandinu hér fyrir neðan, en flestir Bandaríkjamenn segja hins vegar Ree-Ah-Na.

First look at @Rihanna‘s Fenty collection at her pop-up in Paris: https://t.co/KU0Uqg8Vlt pic.twitter.com/dseHhqadQu

— British Vogue (@BritishVogue) May 23, 2019