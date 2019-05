Aðdáendur eru að missa sig yfir því sem hann gerði á Instagram

Leikarinn Ansel Elgort, sem meðal annars er þekktur úr kvikmyndunum The Fault in Our Stars og Baby Driver, tók upp á svolitlu á Instagram sem netverjar eru gjörsamlega að missa sig yfir.

Ansel brá á það ráð að birta sautján sjálfur af sér á innan við tíu mínútum og ekki bara hvaða sjálfur sem er. Um er að ræða sautján speglasjálfur þar sem Ansel sést munúðarfullur á svip og ber að ofan.

Hér má til dæmis sjá eina af myndum:

View this post on Instagram A post shared by Ansel Elgort (@ansel) on May 28, 2019 at 8:25pm PDT

Og hér aðra:

View this post on Instagram A post shared by Ansel Elgort (@ansel) on May 28, 2019 at 8:28pm PDT

Svo er það náttúrulega þessi:

View this post on Instagram A post shared by Ansel Elgort (@ansel) on May 28, 2019 at 8:33pm PDT

Tístarar hafa verið duglegir að viðra skoðanir sínar um sjálfsmyndaflipp Ansel, eins og sést hér fyrir neðan:

no one: not a single soul: ansel elgort: pic.twitter.com/VN08lLVsf6 — lisa (@lisajortiz) May 29, 2019

ansel elgort’s feed looking like my camera roll during golden hour and i respect him for that pic.twitter.com/4p23TniKnn — grandpa carleigh (@illustratable) May 29, 2019

Ansel Elgort’s Instagram or me opening up my camera roll? pic.twitter.com/DRKvBls2Yy — Taylor Banks (@MsTaylorBanks) May 29, 2019

I want to be as confident as Ansel Elgort posting 17 selfies in different angles pic.twitter.com/ZGiYFdYqSG — 𝐤𝐚𝐲. ♡ (@adorsjoon) May 29, 2019

Current mood: Ansel Elgort’s Instagram feed pic.twitter.com/O53oZ6AMCq — Jacob Darby (@Jacobdarbs) May 29, 2019

jimmy fallon, jimmy kimmel, conan & james corden scrambling to ask ansel elgort about his Instagram posts: pic.twitter.com/5zf1zco8DD — ur fave hoe (@sluttysnipples) May 29, 2019

Óljóst er af hverju Ansel tók upp á þessu athæfi.