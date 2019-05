Íslenskunni slátrað í þekktri stórmynd: Er Google Translate að verki? – „Það sem smashes“

„Þrátt fyrir framleiðslukostnað upp á 150 milljónir bandaríkjadala hefur Marvel (kvikmyndaverið) greinilega ekki efni á öðru en að notast við Google Translate þýðingar.“

Þetta skrifar eldhress Reddit-notandi, en þar bendir hann á ramma úr fyrstu kvikmyndinni um þrumuguðinn Þór frá Marvel-stúdíóinu. Það er ekki í frásögur færandi nema Íslendingum og Norðmönnum hefur þótt þessi staðreyndarmoli býsna eftirtektarverður.

Í senunni úr Thor (2011) sem um ræðir er vísindamaðurinn Eric Selvig (í túlkun sænska leikarans Stellan Skarsgård) staddur á bókasafni. Þar kemur hann auga á bók sem nefnist Goðsagnir og þjóðsögur víða um heiminn (e. „Myths and Legends from Around the World“). Ákveður hann þá að fletta upp norrænni goðafræði til að kanna hvort það sem sjálfur þrumuguðinn segir í myndinni eigi sér einhverja stoð í raunveruleika sögunnar. Eins og sjá má á svipbrigðum vísindamannsins er honum skemmt við innihaldslýsingu bókarinnar, en þar eru ýmsir áhorfendur sammála kappanum.

Eins og Reddit-notandinn Draculus bendir réttilega á eru norsku og íslensku orðskýringarnar á hamrinum Mjölni eða fígúrunni Loka í furðulegri kantinum, vægast sagt, og er fjarri því að stemma við reglur annars hvors málsins.

Rammann úr myndinni má sjá að neðan, en í íslensku samantektinni stendur:

„Mjölnir eða „það sem smashes“ er hamar framkvæmt Thor, Guð thunder. Óðinn, konungur af the Norse guðum, röð er dvergum að búa Mjölnir. The blacksmiths er notað kjarna af stjörnu sem mold. Í vinnslu á stjörnu springa og nánast tók jarðar með það. Þó öflugur, á hamar hefur einnig nokkrar galdur stafa frá Óðinn, sem drap Frost risastór með það. Mikill síðar var Mjölnir gefið til Þór, eftir að sanna sig og verður með margar áskoranir…“

Senuna má sjá í heild sinni hér, en þar sést að textinn að ofan er ekki einsdæmi.

Þess má einnig geta að þetta er ekki eina klúður kvikmyndarinnar sem snýr að norrænni goðafræði.

Í myndinni bregður breski leikarinn Tom Hiddleston afar eftirminnilega fyrir sem prakkarinn Loki Laufeyjarson. Eitthvað hafa þó aðstandendur myndarinnar misskilið ætterni Loka þar sem Laufey er karlmannsnafn í myndinni. Er þá nafnið borið fram „Lá-Fí,“ sem olli því að ófáir Íslendingar skelltu rækilega upp úr þegar myndin var sýnd í kvikmyndahúsum.

Laufey er annars vegar leikinn af Colm Feore og sést Hrímþursinn hér í allri sinni dýrð.