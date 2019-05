Hvað er Ragga að horfa á?

Ragnheiður Haralds- og Eiríksdóttir, hjúkrunarfræðingur og kynlífsráðgjafi, skrifar pistla á vefsíðu sinni raggaeiriks.com.

„Ég beið spennt eftir nýju Netlix-myndinni um eitt af mínum uppáhaldsógeðum, sjálfan Ted Bundy. Eins og flestir varð ég fyrir miklum vonbrigðum, fannst myndin grunn og frekar glötuð, þó að Zach Ephron væri æði í aðalhlutverkinu. Að undanförnu hef ég glaðst mikið yfir nokkrum seríum, til dæmis Dead to me, Afterlife, Quicksand og Bonus Family. Ég get líka mælt með grínseríunum I Think You Should Leave og Lunatics, já, og ég ætla rétt að vona að allir með áhuga á glamúr og drama séu að fylgjast með Ru Paul’s Drag Race, og Untucked þar sem við fáum að skyggnast baksviðs og taka þátt í epísku drama hjá dragdrottningunum. Fyrir utan þetta drekk ég í mig flest sem ég finn á YouTube um raðmorðingja, sértrúarsöfnuði og ýmislegt annað skrýtið.“