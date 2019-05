Gagnrýnendur halda ekki vatni yfir nýjustu mynd Quentin Tarantino

Gagnrýnendur hafa lofað nýjustu mynd Quentin Tarantino í hástert og segja sumir þeirra að myndin sé sú besta úr hans smiðju síðan Pulp Fiction leit dagsins ljós árið 1994.

Myndin sem um ræðir heitir Once Upon a Time … in Hollywood og var hún frumsýnd á kvikmyndahátíðinni í Cannes í gærkvöldi.

Í stuttu máli segir myndin frá sjónvarpsleikara sem má muna fífil sinn fegurri og staðgengil hans sem reyna að öðlast frægð í Hollywood árið 1969. Brad Pitt, Margot Robbie og Leonardo DiCaprio fara með aðalhlutverkin í myndinni sem verður frumsýnd hér á landi í ágústmánuði.

Brian Viner, gagnrýnandi Daily Mail, gefur myndinni fimm stjörnur og segir hann að myndin sé besta verk Tarantino frá því að Pulp Fiction kom út. „Fyrir mína parta verður meistaraverk Tarantino alltaf Pulp Fiction, en þessi er ekki langt á eftir,“ segir hann og hrósar Leonardo DiCaprio og Brad Pitt í hástert.

Gagnrýnandi The Guardian gefur myndinni einnig fimm stjörnur og það sama gerir gagnrýnandi Telegraph. Ljóst er að margir bíða spenntir eftir myndinni en samkvæmt vefsíðum kvikmyndahúsanna hér á landi verður myndin frumsýnd þann 7. ágúst næstomandi.